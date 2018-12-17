ستار همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که آیا نیم فصل اول لیگ نسبت به سال گذشته بهتر بوده است یا خیر، گفت: مطمئنا لیگ هجدهم نسبت به فصل گذشته پیشرفت داشته. باید برای پیشرفت و بهتر شدن لیگ‌مان از تجربیات سالهای گذشته استفاده کنیم تا دیگر شاهد نقاط ضعف در لیگ های آینده نباشیم.

وی تاکید کرد: وقفه هایی که در طول لیگ ایجاد شد تا حدودی نظم تیم ها را به هم ریخت و آنها نتوانستند یک شرایط خوب را در نیم فصل اول داشته باشند و حتی بعضی تیم ها متضرر هم شدند اما با تمام این تفاسیر عملکرد لیگ در مجموع خوب بود و تیم ها امتیازاتشان نسبت به یکدیگر بسیار نزدیک است و می بینیم که یک تیم با یک برد یا یک باخت جایگاهش به سرعت جابجا می‌شود.

همدانی در مورد عملکرد استقلال در نیم فصل اول گفت: آبی پوشان با توجه به تغییراتی که در ابتدای لیگ داشتند شروع خوبی را نداشته و امتیازات زیادی را از دست دادند اما رفته رفته سطح کیفی تیم استقلال بالا رفت و آنها از نظر فنی عملکرد خوبی داشته و توانستند در هفته های پایانی دور رفت امتیازات خوبی را بدست آورده و خود را به بالای جدول برسانند.

همدانی خاطرنشان کرد: اگر استقلال می خواهد خود را به صدر جدول برساند باید بازیکنانی را به خدمت بگیرد که از آنها استفاده کند نه اینکه تنها نیمکت نشین باشند و هیچ عملکرد مثبتی برای استقلال نداشته باشند.

پیشکسوت استقلال در مورد تعطیلی ۵۰ روزه لیگ هم گفت: این تعطیلات برای تیم هایی همچون استقلال که پیش فصل خوبی نداشتند می تواند مفید واقع شود اما برخی تیم ها که روی نوار پیروزی بودند از این تعطیلی طولانی متضرر می شوند چون باید چند روزی به بازیکنان استراحت دهند سپس دوباره یک بدنسازی جدید را آغاز کنند تا در کنار بدنسازی تمرینات گروهی را هم انجام داده و آماده شروع لیگ شوند.

وی خاطرنشان کرد: تنها تمرین کافی نمی تواند عاملی برای آمادگی تیم ها باشد بلکه بازیهای دوستانه تا شروع لیگ می تواند کمکی مفید برای آمادگی هر چه بیشتر تیم ها از نظر تاکتیکی و جسمانی باشد. تیم هایی مثل سپاهان، پدیده، استقلال و پرسپولیس که در کورس قهرمانی هستند باید خود را برای شروع دوباره لیگ آماده نگه داشته تا امتیازات را به راحتی از دست ندهند.

همدانی در خصوص اعتراضات این روزهای تیمها به داوران مسابقات هم گفت: همیشه اعتقاد بر آن است که داور اشتباه می کند و حق اشتباه هم دارد اما آیا این اشتباه باز هم تکرار می‌شود. یکی از مشکلاتی که داوری ما پیدا کرده همین است که اشتباهات یکدفعه نیست و بارها تکرار می شود و همین مسئله باعث می‌شود تا تیم ها با داوران به مشکل برخورد کرده و اتفاقاتی بوجود می آید که باعث می‌شود هواداران هم تحریک شده و علیه داور شعار دهند و در مجموعه جو ورزشگاه به هم بریزد.

ستار همدانی تاکید کرد: برخی ها هزار دلیل می آورند که اشتباه خود را توجیه کنند اما همین هزار دلیل نشان می دهد که آنها اشتباهشان را جبران نکرده بلکه دوباره به دنبال تکرار آن هستند. معتقدم می توان با استفاده از سیستم VAR دقت بیشتری به بازیها داشت و با تماشای دوباره اتفاق بوجود آمده راحت تر قضاوت کرد و اجازه نداد جو ورزشگاه به هم بریزد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تیم ها امتیازات نزدیکی به همدیگر دارند باید در نیم فصل دوم شاهد بازیهای خوبی از تیم ها بشویم که می خواهند با کسب تمامی امتیازات، خود را از سایر تیم ها جدا کرده و به قهرمانی دست پیدا کنند.