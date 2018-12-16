ایجاد فرمانداری در شهر ترکمانچای میانه آرزوی دیرینه این منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب شیویاری با یادآوری مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ایران در پی تحریم های آمریکای جنایتکار، گفت: در این برهه حساس و تاریخی که با تحریم های اقتصادی آمریکای جنایتکار مردم ایران با مشکلات اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می کنند وظیفه دولت است که با اجرای درست و دقیق قوانین ابلاغی مشکلات مردم را به حداقل برساند.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی، تنها راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی موجود بر اساس فرامین رهبر معظم انقلاب را اقتصاد مقاومتی و تقویت حمایت از کالا و خدمات ایرانی دانست و افزود: کاهش ارزش پول ملی و نوسانات ارزی سم مهلکی بر بدنه اقتصاد کشور و نشان از بی برنامگی و ضعف مدیریت سیستم پولی و بانکی تیم اقتصادی دولت بود که می طلبد با مسببان این موضوع با جدیت برخورد و بر اساس قانون اقدام شود.

وی عملکرد بانک مرکزی برای کاهش تقویت ارز و پول ملی را طی هفته های اخیر بسیار مثبت و موثر دانست و ادامه داد: انتظار می رود همچنان شاهد عملکرد مثبت دولت در این زمینه باشیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: در روزهای اخیر شاهد انتصابات فامیلی برخی از مسئولان ارشد دولت در مناصب دولتی و خصولتی هستیم که به گونه ای دهن کجی و سوء استفاده از قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی هستیم و تداعی گری این مسئله است که آقایان رفتند و آقازاده ها آمدند؛ تا کی باید شاهد استفاده از رانت در انتصابات باشیم.

شیویاری با تاکید بر اینکه برای مدیریت ارشد در یک وزارتخانه تجربه لازم است، افزود: در حالی که شاهدیم افراد فاقد تجربه تا سمت معاون وزیر نیز پست گرفته اند که لازم است سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات با بازرسی های فوری در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان فعال تر باشند البته در برخی وزارت خانه ها هم شاهدیم که بازنشستگان به عنوان مشاور منصوب و شغل سابق را انجام می دهند که نوعی دور زدن قانون است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با یاداوری اینکه این روزها شاهدیم که گردابی که کشورهای غربی مانند فرانسه برای ایران پیش بینی کرده بودند خود در آن گرفتار شده اند؛ اعتراضات مردم فرانسه در مهد دموکراسی با شدیدترین راه ممکن سرکوب می شود این در حالی است که سازمان ملل و شورای امنیت دم از نقض حقوق بشر در ایران می زنند.

وی گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب ما تابستان بسیار خوبی داشتیم اما پاییز آنها بسیار خشن و خون آلود بود و این نوید بهار غربی را می دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، از وزیر بهداشت و رییس سازمان اورژانس کشور در راستای حل مشکلات حوزه انتخابیه و تخصیص یک دستگاه بالگرد و یک دستگاه ام آر آی و استقرار اورژانس هوایی در شهرستان میانه به عنوان دومین شهر در استان تقدیر و تشکر کرد.

شیویاری خطاب به وزیر نیرو با بیان اینکه رئیس جمهور در سفر اخیر خود به استان دستور داد مشکل آب شرب میانه را حل کند، یادآور شد: انتظار می رود در این زمینه اقدامی اساسی شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ضمن سپاسگزاری از زحمات و تلاش های وزارت راه در حوزه انتخابیه با انتقاد از اینکه برای بنده به عنوان نماینده خجالت آور است که پیگیری های متعدد هنوز به سرانجام نرسیده است، تصریح کرد: آقای اسلامی با انرژی کافی وارد وزارت راه شدید؛ همکاران شما از مدیران و معاونان راه زحمات فراوانی کشیدند و در میانه حضور داشتند و شاهد مشکلات بودند و به شما منعکس کردند در این رابطه می طلبد دستور دهید مشکلات مذکور حل شود.

وی خطاب به وزیر ورزش و جوانان با انتقاد از اینکه ورزشگاه شهید سرانجام میانه هنوز به بهره برداری کامل نرسیده است، گفت: تذکرات شفاهی و پیگیری های متعدد به سرانجام نرسیده است تقاضا می شود بررسی و پیگیری های لازم را انجام دهید.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، خطاب به وزیر کشور با بیان اینکه عهدنامه ننگین ترکمانچای را به یاد دارید، افزود: شهر ترکمانچای میانه همزمان با شهر کرج به بخشداری تبدیل شده و آرزوی دیرینه مردم است که بر اساس تقسیمات کشوری به فرمانداری تبدیل شود از رئیس جمهور و وزیر کشور تقاضا می شود در این مورد چاره اندیشی اساسی شود و اگر در این زمینه اقدام نشود عواقب آن دامنگیر کشور می شود؛ در این رابطه می طلبد مشکلات صنعت و آب شرب نیز رفع شود.