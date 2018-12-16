قطر برای آوارگان یمن پناهگاه می سازد/ سازمان ملل نظارت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دولت قطر با سازمان ملل متحد توافقی را امضا کرد که به موجب آن، دوحه برای بیش از ۲۶ هزار نفر از آوارگان جنگ چهارساله یمن پناهگاه می سازد.

این توافقنامه با بودجه ای بالغ بر ۳ میلیون دلار روز یکشنبه میان «صندوق توسعه قطر» یک مؤسسه خیریه قطری و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و در حاشیه نشست دوحه به امضاء رسید.

یک مقام صندوق توسعه قطر به خبرگزاری الجزایر گفت که این پناهگاهها در یمن ساخته خواهند شد و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بر ساخت این پناهگاهها نظارت خواهد کرد.

لازم به ذکر است که «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر و «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در حاشیه نشست دوحه این توافق را به امضا رساندند.

سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز در این باره اظهار داشت که امضای این توافقنامه نشانه ای از روابط قوی ومحکم قطر با سازمان ملل است.

گفتنی است که سازمان ملل هم اکنون برای برقراری صلح میان طرفهای درگیر در جنگ یمن و پایان دادن به بدترین بحران انسانی جهان در قرن حاضر در حال مذاکره است؛ فاجعه انسانی که با بیش از ۶۰ هزار کشته، هشت میلیون تن را در معرض قحطی و خشکسالی قرار داده است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید که از زمان آغاز جنگ داخلی یمن در سال ۲۰۱۴، نزدیک به دو میلیون شهروندان یمن به کشورهای همجوار گریخته اند. افزون بر این، ۲۸۰ هزار آواره و پناهجو که غالب آنها اهل کشورهای واقع در شاخ آفریقا هستند، در وضعیت بسیار بدی در یمن بسر می برند.