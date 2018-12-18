به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی در حاشیه برگزاری مجمع سالیانه فدراسیون والیبال در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «احمد ضیایی استعفای خود را به صورت کتبی اعلام نکرده و در صورت گرفتن رای از دیوان عدالت اداری ممکن است که به فدراسیون بازگردد آیا تصمیم وزارت ورزش برای برگزاری مجمع و انتخاب سرپرست از سوی وزارت اخلاقی بود یا خیر؟»، گفت: می خواهید دوباره وارد حاشیه شوید. بحث بازنشستگی تمام شده است. این موضوع را فراموش کنید و دیگر سئوالی نپرسید.

داورزنی درباره انتخاب دبیر فدراسیون نیز گفت: در همین هفته جاری دبیر را معرفی می کنیم.

وی همچنین درباره انتخابات کاندیداها برای برگزاری مجمع فدراسیون ها نیز افزود: مشکلی که در حال حاضر درباره همه فدراسیون ها داریم بحث روسای بازنشسته هیئت هاست. با توجه به نقطه نظرات دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی باید ببینیم که پس از تعیین تکلیف درباره روسای بازنشسته چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ اگر روسای بازنشسته باید از سمت خود بروند مجبور هستیم این روسا را جابجا کنیم و این موضوع نیز تنها شامل حال والیبال نمی شود.

داورزنی درباره فدراسیون کشتی نیز اعلام کرد: طبق آخرین مذاکره ای که بنی تمیم داشتیم گفتم بر اساس نامه دیوان عدالت اداری، تمام هیئت ها تا زمان تصویب اساسنامه جدید فدراسیونها شامل قانون منع می شوند. به همین دلیل نامه ای به رئیس مجلس داده ایم تا در این باره تعیین تکلیف کنند.

وی در ادامه درباره طلب فدراسیون والیبال که چیزی حدود شش میلیارد تومان است نیز گفت: فدراسیون والیبال از همراه اول طلب دارد. همراه اول یک شرکت واسطه به اسم شرکت پردیس اول دارد که مبلغی از آن باقی مانده است و این شرکت این مبلغ را نزد خود نگه داشته تا اختلافش با اسپانسر حل شود. چرا که اسپانسر، قراردادی با تیم های استقلال و پرسپولیس داشته است و به همین دلیل پول والیبال بلوکه شده است. در تلاش هستیم تا بتوانیم با پیگیری های لازم طلب والیبال را بگیریم.

داورزنی در پاسخ به این سئوال که در نشستی که صبح امروز روسای هیئت ها با افشین داوری داشته اند برخی از روسا به نشانه اعتراض در آن حاضر نشدند، گفت: از جنجال و هیاهو چیزی عاید ورزش کشور نمی شود. همانطور که دیدید در مجمع سالیانه تمام روسای هیئت ها حضور داشتند. انتظار ما این است تا به حفظ آرامش در والیبال کمک کنید و فضایی فراهم شود تا والیبال درگیر حاشیه نشود. اگر در جایی اختلاف نظری وجود دارد که باعث بوجود آمدن ابهامات می‌شود حتما این موضوع قابل پیگیری است اما مطرح کردن آن در رسانه درست نیست. نباید شرایطی را فراهم کنیم که مردم احساس نگرانی کنند و این موضوعات باید با روحیه همدلی برطرف شود.

معاونت ورزش قهرمانی درباره صحبت های کی روش درباره عدم حمایت وزیر ورزش در مراسم بدرقه از تیم ملی نیز گفت: در مقامی نیستم که پاسخ کی روش را بدهم اما مسئولیت ورزش در کشور با وزارت ورزش است. تیم ملی والیبال، فوتبال، کشتی و ... مسئولیتشان با وزارت ورزش است. مگر وزارت ورزش می تواند حمایت نکند. وزارت تا به امروز حمایت کرده اما مراسم استقبال و بدرقه از تیم های ملی پروتکل خاص خود را دارد و قطعا فدراسیون فوتبال این پروتکل را بهتر می داند.

وی افزود: تیم ملی در آستانه رفتن به سفر و برگزاری دیدارهای تدارکاتی است و به یکباره سرمربی تیم ملی این گونه درباره وزیر ورزش صحبت و می گوید وزیر بی احترامی کرده است. این اصلا در شأن ورزش کشور نیست. مگر دلسوزتر از وزارت ورزش و مردم داریم؟ همه اتفاقات برای حضور تیم ملی در جام جهانی در شرایطی پیش رفت که خواست فدراسیون فوتبال بود و وزارت ورزش به عنوان متولی ورزش کشور از تیم ملی حمایت کرد.

داورزنی ادامه داد: مناسب نیست که از ملی پوشان کشور به عنوان ابزار در مقابل وزارت ورزش استفاده کند. هم وزیر ورزش و هم مجموعه وزارت ورزش دغدغه تمام فدراسیون ها را دارند تا مشکلی برای آنها پیش نیاید. کی روش نیز زحمات بسیاری برای تیم ملی کشیده. اجازه دهید تا در فضایی آرام تیم ملی را در مسابقات تدارکاتی مهیا کنیم تا برای حضوری پرقدرت در جام ملت ها حاضر شود.

معاونت ورزش قهرمانی درباره قرارداد کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال نیز گفت: قطعا کولاکوویچ تا سال ۲۰۲۰ سرمربی تیم ملی است. از ابتدا نیز قرارداد او ۲+۲ بوده است. قبل از مسابقات قهرمانی جهان کولاکوویچ به فدراسیون والیبال اعلام کرده که درخواست هایی از سوی برخی از کشورها دارد. آیا آنها تمایل به همکاری با او را دارند یا خیر که فدراسیون حدود یک ماه پیش قرارداد او را تمدید کرده است.