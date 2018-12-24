رضا درویش در گفتگو با خبرنگار مهر، به آخرین شرایط تیم سایپا و مشکلات این تیم در نیم فصل اول پرداخت و تاکید کرد که به علی دایی بابت گلایه هایش حق می دهد.

* خبرگزاری مهر - آقای درویش؛ ارزیابی شما از عملکرد سایپا در نیم فصل اول لیگ چیست؟

- رضا درویش: ما تا هفته های یازدهم و دوازدهم نسبتا خوب کار کردیم ولی بازیکنان مصدوم تیم زیاد شدند و نتوانستیم نتایج دلخواه را بگیریم. سایپا مثل دیگر تیم های لیگ نیست که نیمکتش پر از بازیکنان بزرگ باشد. پشتوانه ما همین بازیکنان جوانان و امید باشگاه هستند و نفرات آنچنانی نداریم.

* سال گذشته هم سایپا مصدومان زیادی داشت. آیا علت آسیب دیدگی بازیکنان به خاطر بدنسازی یا برنامه های تمرینی نیست؟

- سال گذشته تا این حد آسیب دیده نداشتیم. امسال بازی های پرفشار و سنگینی داشتیم. هم در لیگ برتر و هم در جام حذفی که تا نیمه نهایی بالا آمدیم. یکی از دلایلش همین است. اسدی، اللهیاری، ناصری، دشتی و حتی مهدی ترابی هم چند هفته مصدوم شدند. همانطور که گفتم مثل سایر تیم ها نیستیم که پنج، شش بازیکن همسطح روی نیمکت داشته باشیم. به عنوان مثال اسدی به خاطر ضربه محکمی که خورد، انگشت شست پایش شکست. این آسیب دیدگی جزو نوادر است که درمانش هم زمان زیادی می خواهد.

* برنامه سایپا برای تقویت تیم در نیم فصل چیست؟

- علی دایی نام چند بازیکن را به ما اعلام کرده است که در صدد هستیم تعدادی از این بازیکنان را جذب کنیم. ان شاءالله بازیکنان آسیب دیده هم بر می گردند و شرایط بهتر می شود. نیم فصل دوم باید در لیگ قهرمانان آسیا هم شرکت کنیم و کار به مراتب سخت تر می شود. باید نفرات بیشتری داشته باشیم.

* باتوجه به ارتباط خوب سایپا با استقلال و پرسپولیس، آیا بازیکنی از این دو باشگاه در لیست خرید علی دایی هست؟

- خیر؛ بازیکنی از استقلال و پرسپولیس در لیست آقای دایی وجود ندارد و از این دو باشگاه بازیکن نمی گیریم..

* بازیکن خارجی چطور؟

- باتوجه به شرایط ارزی نمی توانیم بازیکن خارجی جذب کنیم.

* به حضور سایپا در لیگ قهرمانان آسیا اشاره کردید. آیا AFC ورزشگاه دستگردی را با چند ایرادی که داشت تایید کرده است؟

- نماینده AFC چند روز پیش به باشگاه سایپا آمد. ما علاوه بر زمین دستگردی، زمین شهدای شهر قدس را هم به او معرفی کردیم. زمین این ورزشگاه وضعیت خوبی دارد و این نماینده کنفدراسیون آسیا هم راضی بود. بنابراین به احتمال زیاد در بازی های آسیایی در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان می شویم.

* علی دایی در مصاحبه ای از مشکلات مالی ابراز نارضایتی کرده بود. آیا می توانید انتظارات دایی را در نقل و انتقالات زمستانی برآورده کنید؟

- امیدواریم که این اتفاق رخ بدهد. بنده جلساتی با مسئولان گروه های سایپا داشته ام. نظر آنها هم برای کمک کردن به باشگاه مساعد است و قول همکاری هم داده اند. ولی اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم باید بگویم کار آنها هم سخت است چون از نظر اقتصادی در تنگنا هستند. به دایی بابت این گلایه ها حق می دهم. برای اینکه یک تیم آرامش داشته باشد، باید ابتدا مسائل مالی و اقتصادی حل شود و سپس بحث سخت افزار. همین الان با بارندگی های تهران و سرمای هوا، زمین تمرین خوب کم پیدا می شود.

* با این تفاسیر توقع شما از سایپا در لیگ قهرمانان آسیا چیست؟

- توان ما یک حدی دارد. امیدوارم با غیرت و تعصب بازیکنان و برنامه های علی دایی در آسیا موفق باشیم. باید مسابقات آسیایی شروع شود و دید روند کار چطور پیش می رود. امیدوارم ابتدا به مرحله گروهی برسیم و سپس از این مرحله هم صعود کنیم.

* مهدی ترابی کاپیتان و یکی از نفرات موثر سایپا از تیم شما جدا شد و به پرسپولیس رفت. برنامه باشگاه برای پیدا کردن جایگزین ترابی چیست؟

- سعی می کنیم به بازیکنان جوان دیگر فرصت بدهیم تا یک مهدی ترابی دیگر پیدا کنیم. از علی دایی بر می آید که با میدان دادن به نفرات جوان، آنها را به بازیکنان قابلی تبدیل کند.

* در نیم فصل اردوی خاصی دارید؟

- خیر؛ در همین تهران می مانیم و تمرینات را همینجا ادامه می دهیم.