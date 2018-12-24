به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه برگزاری هشتمین دوره از جشنواره فیلم ایرانسی‌ (ÍRÁN:CI) و با همکاری مرکز سینمای فارسی (FCC) مجموعه پوسترهایی از تولیدات سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گالری سینمایی «تری پوستر» به نمایش در آمده و تا پایان ماه ژانویه سال آتی میلادی در این مجموعه قابل دیدن است. این پوسترها گزیده آثاری است که توسط هنرمندانی از جمله مرتضی ممیز، عباس کیارستمی، فرشید مثقالی و ابراهیم حقیقی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از آغاز کار تا سال ۱۳۷۰ تولید شده است.

علی بختیاری کیوریتور این مجموعه با اشاره به اینکه بر اساس علاقه شخصی از اوایل دهه ۱۳۸۰ شروع به گردآوری این مجموعه کرده است، گفت: در طول این سال‌ها، این مجموعه بزرگ تر و بزرگ تر و کم کم به علت پوشش های تاریخی- فرهنگی قابل مطالعه شد. تا به امروز از دل این مجموعه بسیاری نمایشگاه، کتاب، مقاله و پایان نامه بیرون آمده است اما همچنان در حال گسترش آن هستم.

بختیاری که تاکنون قطعاتی از این مجموعه شخصی را به دلیل اهمیت تاریخی‌شان به موزه‌ها اهدا کرده است در ادامه توضیح داد: مجموعه ای که با همکاری فستیوال فیلم‌ ایرانسی به نمایش در آمده، شامل ۵۷ پوستر از تولیدات سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ابتدا تا میانه‌ دهه‌ ۱۳۷۰ شمسی است. میراث گرافیکی کانون یکی از مهمترین نقاط تاریخ طراحی گرافیک در ایران است و با هر چه بیشتر دیده شدن آن، فرصت مطالعه و بازبینی آن بالا می‌رود.

وی در پایان درباره آثاری که در این مجموعه به نمایش درآمده است، عنوان کرد: در این مجموعه پوستر فیلم‌هایی مانند «لباسی برای عروسی»، «هفت‌تیرهای چوبی»، «سیاه و سفید»، «کلید»، «مشق شب»، «زندگی و دیگر هیچ» از طراحانی چون فرشید مثقالی، ابراهیم حقیقی، عباس کیارستمی ... به نمایش در آمده است.

«تری پوستر» پلتفرمی است که در سال ۲۰۰۵ میلادی توسط تری گیلیام فیلمساز آمریکایی در شهر پراگ کشور چک و در سینمای اسویتوزور افتتاح شد. این سینما زیرمجموعه سالن های نمایش آیروفیلم است.

دوره هشتم جشنواره ایرانسی از تاریخ پانزدهم تا بیست و ششم ژانویه ۲۰۱۹ برابر با ۲۵ دی‌ماه تا ششم بهمن ماه سال جاری در ۲ کشور جمهوری چک و اسلوواکی با همکاری مرکز سینمای فارسی (FCC) برگزار می شود و بیش از سی اثر از سینمای مستقل ایران در بخش های گوناگون جشنواره در ۱۰ سینما و در سه شهر به نمایش در می‌آیند.