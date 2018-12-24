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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۰۴

رئیس تیم پیوند قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد؛

پیوند قلب بیمار مرگ مغزی به فرد ۵۴ ساله در مشهد

پیوند قلب بیمار مرگ مغزی به فرد ۵۴ ساله در مشهد

مشهد-رئیس تیم پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: قلب بیمار مرگ مغزی با موفقیت به بیمار ۵۴ ساله نیشابوری پیوند زده شد.

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر رضا باقری ظهر دوشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: عمل پیوند قلب بیمار ۵۴ ساله  ساکن نیشابور مبتلا به نارسایی قلبی پیشرفته با موفقیت انجام و قلب اهدایی این بیمار از آقای ۲۲ ساله  که دچار مرگ مغزی شده بود در مرکز دیالیز و پیوند اعضا منتصریه دریافت و در بخش جراحی قلب باز بیمارستان امام رضا(ع) شماره دو  به این بیمار پیوند شد.

وی افزود: حال عمومی  این بیمار رضایت بخش بوده و در بخش مراقبت های ویژه دوران نقاهت و بهبودی  را طی می کند.

رئیس تیم پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد:خوشبختانه تیم پیوند قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از پزشکان دانشمند، متعهد، علاقمند و دلسوز بیمار تشکیل شده  که هر چه از شروع فعالیت تیم می گذرد هماهنگی آن بارزتر و نتایج آن نیز بسیار مطلوب ترگشته است.

باقری گفت:یکی از نقاط قوت در تیم پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد کوتاه بودن مدت زمان ایسکمی«متوسط ۶۰ دقیقه» در این بیماران است که این عدد در کشور منحصر به فرد است.

کد مطلب 4493783

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