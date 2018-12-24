پیوند قلب بیمار مرگ مغزی به فرد ۵۴ ساله در مشهد

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر رضا باقری ظهر دوشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: عمل پیوند قلب بیمار ۵۴ ساله ساکن نیشابور مبتلا به نارسایی قلبی پیشرفته با موفقیت انجام و قلب اهدایی این بیمار از آقای ۲۲ ساله که دچار مرگ مغزی شده بود در مرکز دیالیز و پیوند اعضا منتصریه دریافت و در بخش جراحی قلب باز بیمارستان امام رضا(ع) شماره دو به این بیمار پیوند شد.

وی افزود: حال عمومی این بیمار رضایت بخش بوده و در بخش مراقبت های ویژه دوران نقاهت و بهبودی را طی می کند.

رئیس تیم پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد:خوشبختانه تیم پیوند قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از پزشکان دانشمند، متعهد، علاقمند و دلسوز بیمار تشکیل شده که هر چه از شروع فعالیت تیم می گذرد هماهنگی آن بارزتر و نتایج آن نیز بسیار مطلوب ترگشته است.

باقری گفت:یکی از نقاط قوت در تیم پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد کوتاه بودن مدت زمان ایسکمی«متوسط ۶۰ دقیقه» در این بیماران است که این عدد در کشور منحصر به فرد است.