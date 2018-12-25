شلیک سوریه به جنگنده های صهیونیستها/ پدافند هوایی اسرائیل فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سیستم پدافند هوایی خود را علیه یک موشک ضد هوایی شلیک شده از جانب سوریه «فعال کرده است».

اعلام این خبر از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در حالی مطرح شد که خبرگزاری رسمی دولت سوریه (سانا) نیز از شلیک پدافندهای هوایی سوریه به اهدافی خصمانه بر فراز دمشق خبر داد.

خبرگزاری رسمی دولت سوریه سه شنبه شب در گزارشی اعلام کرد که پدافندهای هوایی سوریه «اهدافی خصمانه» را در غرب دمشق رهگیری کرده اند.



تلویزیون دولتی سوریه نیز گزارش داد که «این تجاوز هوایی از فراز خاک لبنان صورت گرفته و شماری از جنگنده های دشمن سرنگون شده اند».



بنابر گزارشها، این جنگنده ها پیش از حمله به اهدافی در «قطنا» در حومه جنوب غربی دمشق، به حریم هوایی لبنان وارد شده اند.



گزارشهای غیررسمی و غالباً متعلق به منابع وابسته به مخالفان دولت سوریه مدعی شدند که در این حمله هوایی، 22 فروند موشک مواضعی را که ادعا می شود انبارهای تسلیحاتی ایران در خاک سوریه است، هدف قرار دادند.



روزنامه جروزالم پست نیز به نقل از رئیس دیده بان سوریه مدعی شد که هدف این حملات، انبارهای تسلیحاتی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و متحدان آن از جمله جنبش حزب الله لبنان بوده است.



سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز متعاقب انتشار این گزارشهای غیررسمی، از رهگیری یک موشک هوایی شلیک شده از جانب سوریه توسط سامانه های پدافند هوایی این رژیم خبر داد.



شهروندان لبنانی ساکن در مجاورت مرز سوریه نیز از شنیده شدن صدای پرواز جنگنده ها در آسمان خبر دادند که این به طور تلویحی به سوء استفاده جنگنده های اسرائیلی از حریم هوایی لبنان برای هدف قرار دادن مواضعی در خاک سوریه اشاره می کند.



خبرگزاری ملی و دولتی لبنان نیز اعلام کرد که جنگنده های اسرائیلی بر فراز جنوب لبنان به حملات ساختگی دست زده اند.



این رویداد نظامی دو روز پس از آن اتفاق افتاد که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به تصمیم اخیر و دور از انتظار «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا برای خروج نیروهای نظامی این کشور از سوریه، اعلام کرد که این تصمیم بر سیاست اسرائیل نسبت به این کشور جنگ زده تأثیری نخواهد داشت.