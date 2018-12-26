  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۵ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۳۴

توسط ۱۵ تدوینگر؛

۲۴۰۰ ساعت تصاویر «رالی ایرانی۲» تدوین می‌شود

۲۴۰۰ ساعت تصاویر «رالی ایرانی۲» تدوین می‌شود

کارگردان «رالی ایرانی۲» از تعداد ساعات بالای راش‌های فیلمبرداری شده در این پروژه خبر داد که یک گروه ۱۵ نفره تدوین آن‌ها را برعهده گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی «رالی ایرانی۲»، آرش معیریان کارگردان مجموعه شبکه نمایش خانگی «رالی ایرانی» درباره وضعیت فعلی این فیلم-مسابقه توضیح داد: با توجه به اینکه طی ۱۰ روز، ۳۰ دوربین حداقل روزانه ۸ ساعت فیلمبرداری داشته‌اند، ما حدود ۲۴۰۰ ساعت راش داریم و این روزها تیم پست پروداکشنی به شدت قدر که بین ۱۰ تا ۱۵ نفر هستند، تدوین پروژه را برعهده دارند.

وی افزود: «رالی ایرانی۲» از آن پروژه‌ها است که طولش به نسبت یک فیلم سینمایی یا سریال کم است و کلا در ۱۰ روز فیلمبرداری شده اما عرضش به‌شدت زیاد است و به اندازه یک سریال ۵۰ قسمتی هزینه و گروه پست پروداکشن دارد. ضمن اینکه برخلاف فیلم سینمایی و سریال، فیلمنامه دقیق از پیش نوشته شده ندارد و ۵۰ درصد اتفاقات را ما نوشته و طراحی کرده‌ایم و واکنش‌ها و رفتار شرکت کننده ها اتفاقات ۵۰ درصد دیگر شکل داده اند.

این کارگردان تاکید کرد: بنابراین نصف پروژه غیرقابل پیش بینی بود و ما از تصادف تا مواجهه با حیوان درنده، افراد گمنامی که قصد راهزنی و اذیت و آزار داشتند و خطرات مختلف را داشتیم.

معیریان یادآور شد: حتی بخشی داشتیم که همه باید با هلی کوپتر خاصی که در بهشهر به زمین نشسته بود، حرکت می‌کردیم و به منطقه دیگر می‌رفتیم. هلی کوپتر عملیاتی آکروباتیک داشت و از فضا و معبری رد می‌شد که جزو مسابقه بود و خوشبختانه مهارت خلبان‌ها و مهندسی پروازی اجرای برنامه ما را بدون خطر پیش برد.

وی در پایان گفت: این‌ها کارهای ساده‌ای در فضای فیلم و سریال نیست و توانایی فراتر از اجرای نمایشی و فیلمی و سریال با درایت بسیار می‌طلبد.

کد مطلب 4495856

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها