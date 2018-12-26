به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی «رالی ایرانی۲»، آرش معیریان کارگردان مجموعه شبکه نمایش خانگی «رالی ایرانی» درباره وضعیت فعلی این فیلم-مسابقه توضیح داد: با توجه به اینکه طی ۱۰ روز، ۳۰ دوربین حداقل روزانه ۸ ساعت فیلمبرداری داشته‌اند، ما حدود ۲۴۰۰ ساعت راش داریم و این روزها تیم پست پروداکشنی به شدت قدر که بین ۱۰ تا ۱۵ نفر هستند، تدوین پروژه را برعهده دارند.

وی افزود: «رالی ایرانی۲» از آن پروژه‌ها است که طولش به نسبت یک فیلم سینمایی یا سریال کم است و کلا در ۱۰ روز فیلمبرداری شده اما عرضش به‌شدت زیاد است و به اندازه یک سریال ۵۰ قسمتی هزینه و گروه پست پروداکشن دارد. ضمن اینکه برخلاف فیلم سینمایی و سریال، فیلمنامه دقیق از پیش نوشته شده ندارد و ۵۰ درصد اتفاقات را ما نوشته و طراحی کرده‌ایم و واکنش‌ها و رفتار شرکت کننده ها اتفاقات ۵۰ درصد دیگر شکل داده اند.

این کارگردان تاکید کرد: بنابراین نصف پروژه غیرقابل پیش بینی بود و ما از تصادف تا مواجهه با حیوان درنده، افراد گمنامی که قصد راهزنی و اذیت و آزار داشتند و خطرات مختلف را داشتیم.

معیریان یادآور شد: حتی بخشی داشتیم که همه باید با هلی کوپتر خاصی که در بهشهر به زمین نشسته بود، حرکت می‌کردیم و به منطقه دیگر می‌رفتیم. هلی کوپتر عملیاتی آکروباتیک داشت و از فضا و معبری رد می‌شد که جزو مسابقه بود و خوشبختانه مهارت خلبان‌ها و مهندسی پروازی اجرای برنامه ما را بدون خطر پیش برد.

وی در پایان گفت: این‌ها کارهای ساده‌ای در فضای فیلم و سریال نیست و توانایی فراتر از اجرای نمایشی و فیلمی و سریال با درایت بسیار می‌طلبد.