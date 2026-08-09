۱۲ فروند شناور متخلف در توقیف مرزبانان بندرعباس 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسلام توحیدی پور در تشریح این خبر اظهارکرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس حین گشت زنی و کنترل حوزه استحفاظی و در بازدید از شناورهای مستقر در نوار ساحلی ۱۲ فروند شناور متخلف و فاقد مدارک هویتی را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی مرزبانان از شناورها مشخص شد که فعال در امر قاچاق سوخت بوده و دچار تخلفات متعدد شده‌اند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس، خاطرنشان کرد: شناورها توقیف و دستگیری متهمان متواری شده در دستور کار اطلاعاتی پایگاه دریابانی بندرعباس است.