۱۲ فروند شناور متخلف در توقیف مرزبانان بندرعباس 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسلام توحیدی پور در تشریح این خبر اظهارکرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس حین گشت زنی و کنترل حوزه استحفاظی و در بازدید از شناورهای مستقر در نوار ساحلی ۱۲ فروند شناور متخلف و فاقد مدارک هویتی را مورد بررسی قرار دادند.
وی افزود: در بازرسی مرزبانان از شناورها مشخص شد که فعال در امر قاچاق سوخت بوده و دچار تخلفات متعدد شدهاند.
فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس، خاطرنشان کرد: شناورها توقیف و دستگیری متهمان متواری شده در دستور کار اطلاعاتی پایگاه دریابانی بندرعباس است.
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