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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

۱۲ فروند شناور متخلف در توقیف مرزبانان بندرعباس 

۱۲ فروند شناور متخلف در توقیف مرزبانان بندرعباس 

بندرعباس - فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس از توقیف ۱۲ فروند شناور متخلف و فاقد مدارک هویتی در آب های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسلام توحیدی پور در تشریح این خبر اظهارکرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس حین گشت زنی و کنترل حوزه استحفاظی و در بازدید از شناورهای مستقر در نوار ساحلی ۱۲ فروند شناور متخلف و فاقد مدارک هویتی را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی مرزبانان از شناورها مشخص شد که فعال در امر قاچاق سوخت بوده و دچار تخلفات متعدد شده‌اند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس، خاطرنشان کرد: شناورها توقیف و دستگیری متهمان متواری شده در دستور کار اطلاعاتی پایگاه دریابانی بندرعباس است.

کد مطلب 6912037

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