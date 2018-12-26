مصوبه سازمان حمایت اجرا نشد/قیمت لبنیات کاهش نیافت

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که قرار بود قیمت فرآورده های لبنی در بازار کاهش یابد و نرخ های مصوب جایگزین شود، بعد از حدود دو هفته نرخ فروش محصولات لبنی هنوز کاهش نیافته است.

پس از مصوبه سازمان حمایت بود که رضا باکری، دبیرانجمن لبنی کشور بیستم آذرماه، درباره تغییر نرخ لبنیات و عدم اعمال نرخ های جدید تا آن زمان، گفته بود: همه کارخانجات مصوبه جدید سازمان حمایت را اجرا می کنند و طی حدود یک هفته آینده قیمت گذاری های جدید روی محصولات جدیدی که وارد بازار می شود، اعمال و درج خواهد شد.

وی افزوده بود: به عنوان مثال محصولاتی که در کارخانجات تاریخ تولید ۹۷.۰۹.۲۰ می خورند، با قیمت گذاری های جدید وارد بازار می شوند.

با گذشت حدود ۱۵ روز از آن زمان، این وعده کاملا محقق نشده و تنها برخی برندهای لبنی قیمت برخی از محصولات خود را کاهش داده اند.

بررسی های میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد: برندهای دولتی کاهش قیمت نداشته اند و معدود کاهش قیمت ها، مربوط به برندهای خصوصی بوده است.

همچنین فراورده هایی مانند پنیر پاکتی و شیر کاهش قیمت داشته اند اما ماست بدون تغییر بوده است. براین اساس قیمت شیر حدود ٣٠٠تومان، پنیرهای پاکتی بزرگ حدود دو هزار تومان و پنیرهای پاکتی کوچک ١٥٠٠ کاهش داشته اند.