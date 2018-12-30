کارگرجم: چشم امید یک ملت به قهرمانی تیم ملی در آسیا است

اکبر کارگرجم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فاصله تیم‌ها در آسیا به هم نزدیک شده و به طور کلی فاصله فوتبال آسیا به فوتبال جهان هم کم شده است. در حال حاضر چند تیم آسیایی می‌توانند در دنیا هم عرض اندام کنند و ما این موضوع را در جام جهانی هم دیدیم.

وی افزود: به همین دلیل کیفیت مسابقات جام ملتها بسیار بالا رفته و رقابت برای قهرمانی فشرده شده است. الان هیچ تیمی به راحتی نمی‌تواند در این مسابقات قهرمان شود چون فاصله تیم های مدعی با یکدیگر زیاد نیست.

ملی پوش سابق کشورمان ادامه داد: تیم ملی ایران که یکی از قطب‌های فوتبال آسیا است، از همان تیم‌هایی است که شانس زیادی برای قهرمانی در این مسابقات دارد. اما تحقق این رویا چندان هم ساده نیست.

کارگرجم اظهار داشت: ایران، ژاپن، کره، عربستان و استرالیا تیم‌هایی هستند که بیشتر از دیگران برای فتح این تورنمنت امید دارند. اما در عین حال از برخی تیم‌های دیگر هم نباید به راحتی عبور کرد. به اعتقاد من تیم‌هایی مثل عراق، قطر و به خصوص امارات که میزبان بازی ها است هم خیلی کم شانس و کم امید نیستند.

پیشکسوت فوتبال کشورمان گفت: با همه این اوصاف باید بگویم چشم امید یک ملت به قهرمانی این تیم دوخته شده است و ما امیدواریم که این رویا با تلاش ملی پوشان مان محقق شود. به خصوص که یک مربی کاربلد مثل کارلوس کی روش هدایت این تیم را بر عهده دارد.