محمدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از نمایشگاه «الحق مع علی» مجموعه آثار نقاشی حسن روح‌الامین به خبرنگار مهر گفت: یکی از بنیادهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر حسب ماموریتی که برعهده دارد آثاری را به حسن روح‌الامین سفارش داده است.

وی اظهار کرد: آثار سفارش داده شده در میان نقاشی‌هایی که این روزها به نمایش گذاشته شده است، نیست بلکه موضوع ویژه‌ای دارد که این هنرمند این روزها مشغول کار روی آن‌ها است.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آثار روح‌الامین را که در فرهنگسرای نیاوران به نمایش درآمده است در ادامه فعالیت‌های هنری این هنرمند دانست و تاکید کرد: وی هنرمند جوانی است که با عشق، شور و علاقه کار می‌کند. روح‌الامین راه خود را انتخاب کرده است و سعی دارد این مسیر را با تمام انرژی سپری کند.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه «الحق مع علی» از آثار ممتاز یک ساله روح‌الامین تشکیل شده است، تصریح کرد: آنچه برایم به عنوان یک مخاطب ارزشمند است این است که کسانی که این شیوه نقاشی را برای فعالیت حرفه‌ای انتخاب می‌کنند، سوژه‌ها را برای معرفی و نشان دادن مهارت‌هایشان برمی‌گزینند در حالی که حسن روح‌الامین در انتخاب موضوع بیش از نشان‌دادن مهارتش به نمایش عمق احساس و عاطفه‌اش درباره آن موضوع پرداخته است.

حسینی در پایان گفت: وی سعی دارد سوژه‌ای را انتخاب کند که مواجهه عاطفی‌اش را بتواند روی بوم نقش بزند و از این بابت آثارش از عواطف و احساس پاک هنرمند سرشار است.