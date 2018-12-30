فردا آخرین فرصت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه معارف

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ ها برای نیم­‌سال اول سال تحصیلی ۹۹ ـ ۹۸ (ترم مهر ۹۸) از طریق آزمون اختصاصی کارشناسی‌ارشد از میان برادران و خواهران طلبه (ویژه طلاب حوزه های علمیه) در رشته های زیر دانشجو می ­پذیرد.

ردیف عنوان رشته جنسیت ۱ رشته مدرسی مبانی نظری اسلام برادران و خواهران ۲ رشته مدرسی معارف قرآن و حدیث برادران و خواهران ۳ رشته مدرسی اخلاق اسلامی برادران و خواهران ۴ رشته مدرسی انقلاب اسلامی برادران و خواهران ۵ رشته مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی برادران و خواهران ۶ رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی (گرایش مشاوره) ویژه برادران ۷ رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی (گرایش مدیریت فرهنگی) ویژه برادران ۸ رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی (گرایش تبلیغ دین) ویژه برادران

متقاضیان لازم است تا فردا ۱۰ دی ۱۳۹۷ برای ثبت نام اینترنتی به سامانه پذیرش دانشگاه معارف اسلامی مراجعه و نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام کنند.

داوطلبان فقط درباره زمانی ثبت نام می توانند نسبت به مشاهده یا ویرایش اطلاعات ثبت ‌نامی خود اقدام کنند.

ارائه مدارک، بعد از قبولی در آزمون ورودی الزامی است و در حین ثبت نام، مدرکی از داوطلب اخذ نمی شود. کارت ورود به جلسه آزمون، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۸ و ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ توزیع خواهد شد.

تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ خواهد بود. محل برگزاری آزمون در شهر قم است که نشانی دقیق آن در روز توزیع کارت، به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.