تذکر شدید سازمان لیگ به معاون باشگاه استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از صحبت های علی خطیر معاون باشگاه استقلال درباره برگزاری دادگاه عالی ورزش در کشورهای امارات یا سوئیس، سازمان لیگ به این صحبت ها واکنش تندی نشان داد. خطیر گفته بود قرار است جلسه دادگاه در کشور امارات برگزار شود ولی مسئولان سازمان لیگ تمایل دارند به کشور سوئیس سفر کنند.

سایت سازمان لیگ بدون نام بردن از خطیر در این خصوص نوشت: «در پی اظهارات یکی از مسئولان باشگاه استقلال مبنی بر دخالت فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در تشریفات رسیدگی به پرونده مطروحه در CAS به اطلاع می رساند مرجع بین المللی مذکور تابع تشریفات و ضوابط قانونی خود بوده وهمگان موظف به رعایت آن می باشند.

لذا ضمن تاکید بر مسئولیت و ماموریت سازمان لیگ برای صیانت از حقوق تمامی باشگاه های فوتبال و در نتیجه ارتقای فوتبال و تذکر جدی به بیان کنندگان مطالبی که باعث تشویش اذهان عمومی می شود اعلام می دارد فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و باشگاه پرسپولیس در ادامه روند پیگیری پرونده فقط اقدامات قانونی را در رابطه با دادگاه CAS انجام داده و وکیل مرتبط با پرونده از طرف فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در دادگاه شرکت می کند. لذا هرگونه اظهارات خلاف واقع در ارکان قضایی فدراسیون پیگیری می شود.»

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال بعد از اعلام برنده شدن پرسپولیس در سوپرجام و اهدای این کاپ به پرسپولیسی ها، به دادگاه عالی ورزش به خاطر حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کرد.