محسن خباز مجری طرح و مدیرمجموعه فرهنگی سینمایی «هنر شهر آفتاب» شهر شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کارنامه این پردیس در یک سالی که از افتتاح آن می گذرد، گفت: سال گذشته و چند هفته پس از افتتاح پردیس «هنر شهر آفتاب» سی‌وششمین جشنواره ملی فیلم فجر در این پردیس برگزار و با استقبال مخاطبان همراه شد.

وی افزود: این مجموعه به‌واسطه کیفیت اکران و امکانات جانبی، طی یکسال گذشته مورد استقبال مخاطبان شیرازی قرار گرفته و به گمانم سهم قابل توجهی از ظرفیت اکران سینمای ایران را هم به خود اختصاص داده است. ما سعی کرده‌ایم علاوه‌بر اکران فیلم‌ها با دعوت از عوامل آثار فرصت تعامل و معاشرت سینمایی مخاطبان سینمایی با هنرمندان را فراهم بیاوریم. در کنار این برنامه، رویدادهای متنوع دیگری مانند هفته‌های فیلم و یا اکران فیلم‌های جشنواره «سینماحقیقت» را در دستورکار داشته‌ایم تا وجه هنری فعالیت پردیس هم موردتوجه باشد.

خباز درباره وضعیت پردیس‌های سینمایی در شیراز توضیح داد: پیش از «هنر شهر آفتاب» مجموعه سینمایی دیگری با عنوان «گلستان» با سه سالن در سال ۹۵ افتتاح شد و یک سال بعد از آن مجموعه «هنر شهر آفتاب» افتتاح شد که هر دو مجموعه مدیریت واحد دارد.

وی درباره همکاری این مجموعه با رویدادهای سینمایی ملی مانند جشنواره فجر هم گفت: تا امروز مدیران سینمایی بازدیدهای متعددی از مجموعه «هنر شهر آفتاب» داشته‌اند و ایده انتقال جشنواره جهانی فیلم فجر به شیراز هم سال گذشته در راستای همین بازدیدها طرح شد. این میزبانی البته مقتضیاتی دارد و باید هماهنگی‌هایی صورت بگیرد تا پیشنهاد آن اجرایی شود. معتقدیم شیراز هم به جهت ظرفیت‌های فرهنگی و هم زیرساخت‌های شهری ظرفیت این میزبانی را دارد.

خباز در پاسخ به اینکه روند مذاکرات در این زمینه به گونه‌ای بوده که تا اردیبهشت ۹۸ شاهد انتقال جشنواره جهانی به شیراز باشیم، بیان کرد: بعید است چراکه اعلام آمادگی ما به عنوان مدیران مجموعه سینمایی «هنر شهر آفتاب» و پیشنهاد مدیران سینمایی برای تحقق این جابه‌جایی نیاز به همراهی مدیران استان فارس و به‌ ویژه مسئولان شهری شهر شیراز هم دارد و این اتفاق اگر به‌صورت جمعی پیگیری شود، محقق خواهد شد.