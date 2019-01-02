حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره نماهنگهای ورزشی سراسر کشور اظهار داشت: جشنواره نماهنگهای ورزشی سراسر کشور به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار میشود.
وی افزود: اداره کل ورزش و جوانان نیز برای شرکت در این جشنواره آثار خود را به دبیرخانه جشنواره در تهران ارسال خواهد کرد.
سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان همچنین با اشاره به اعزام ۲ هاکی باز همدانی به همراه تیم ملی به ترکیه گفت: اردوی مشترک تیم ملی امید هاکی کشورمان از امروز ۱۲ دیماه تا ۱۹ دیماه در کشور ترکیه شهر آنتالیا برگزار میشود.
چاروسایی خاطرنشان کرد: ۲ هاکی باز همدانی به نامهای محمد سبحان جعفری و میعاد کرامتی به همراه تیم ملی هاکی کشورمان به این اردو اعزام شده اند.
وی همچنین با اشاره به برگزاری اختتامیه مسابقات باشگاهی شطرنج استان بیان کرد: روز جمعه ۱۴ دیماه اختتامیه مسابقات باشگاهی شطرنج استان برگزار خواهد شد.
سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: مسابقات باشگاهی شطرنج استان همدان با حضور ۳۷ تیم در ۱۱ دور به روش سوئیسی در خانه شطرنج استان همدان برگزار شد.
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