کنسرت «ایوان بند» تمدید شد/ میزبانی در سوم بهمن ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه «ایوان بند» از گروه های نوپای موسیقی پاپ کشورمان پس از برگزاری اولین کنسرت رسمی خود در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، روز سوم بهمن ماه نیز کنسرت دیگری را در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار خواهد کرد.

«ایوان بند» که پیش از برگزاری این کنسرت قطعه جدیدی به نام «تو که معروفی» را در فضای مجازی منتشر می کند، طی ماه های اخیر قطعاتی نظیر «ماه منی»، «تو همونی»، «دلبسته»، «آروم جونم»، «بام تهران»، «نگم برات»، «عهد کردم»، «معاف»، «شاهکار» و «عالیجناب» را در دسترس مخاطبان قرار دادند.

تازه ترین کنسرت «ایوان بند» به همت موسسه «آوای هنر» روز چهارشنبه سوم بهمن ماه به خوانندگی حسین شریفی و آهنگسازی و رهبری ارکستر فواد غفاری با ترانه های حدیث دهقان به تنظیم مصطفی مومنی و دیگر نوازندگان در برج میلاد به صحنه می رود.