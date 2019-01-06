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۱۶ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۵۰

برای اجرا در برج میلاد؛

کنسرت «ایوان بند» تمدید شد/ میزبانی در سوم بهمن ماه

کنسرت «ایوان بند» تمدید شد/ میزبانی در سوم بهمن ماه

مجموعه «ایوان بند» پس از برگزاری اولین فصل برگزاری کنسرت های خود در آذر ماه، روز سوم بهمن ماه نیز میزبان طرفداران خود در برج میلاد تهران خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه «ایوان بند» از گروه های نوپای موسیقی پاپ کشورمان پس از برگزاری اولین کنسرت رسمی خود در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، روز سوم بهمن ماه نیز کنسرت دیگری را در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار خواهد کرد.

«ایوان بند» که پیش از برگزاری این کنسرت قطعه جدیدی به نام «تو که معروفی» را در فضای مجازی منتشر می کند، طی ماه های اخیر قطعاتی نظیر «ماه منی»، «تو همونی»، «دلبسته»، «آروم جونم»، «بام تهران»، «نگم برات»، «عهد کردم»، «معاف»، «شاهکار» و «عالیجناب» را در دسترس مخاطبان قرار دادند.

تازه ترین کنسرت «ایوان بند» به همت موسسه «آوای هنر» روز چهارشنبه سوم بهمن ماه به خوانندگی حسین شریفی و آهنگسازی و رهبری ارکستر فواد غفاری با ترانه های حدیث دهقان به تنظیم مصطفی مومنی و دیگر نوازندگان در برج میلاد به صحنه می رود.

کد مطلب 4505482
علیرضا سعیدی

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    نظرات

    • یلدا IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      امسال کنسرت دارند

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