به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: برای بهبود وضعیت تولید در دو خودروساز بزرگ کشور ۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش به آنان پرداخت خواهد شد.

وی افزود: افزایش قیمت خودرو در شرکت های تولید کننده با هدف افزایش تولید در جهت تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قیمت در بازار، کمک به مصرف کنندگان خودرو و اشتغال در صنعت خودروسازی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان مشمول قیمت گذاری نمی شوند و شرکت های عرضه کننده باید قیمت نهایی مصرف کنندگان را اعلام کنند.

تابش افزود: تا ۳۱ مرداد امسال هیچ خودرویی مشمول افزایش قیمت نمی شود و همه قراردادهای فروش از جمله فروش فوری ۳۰ روزه و قطعی تا این تاریخ باید به قیمت منعقد در قراردادها تحویل شود.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، خودروسازان حق ندارند بیش از ۲۰ درصد تولیداتشان را به فروش نقدی اختصاص دهند و ۸۰ درصد باید به معوقات اختصاص یابد.

تابش با بیان اینکه ایران خودرو و سایپا ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو معوقه دارند، افزود: دو خودروساز بزرگ کشور تعهد ۹۳۰ هزار دستگاه خودرو را دارند و فروش سال ۹۸ هم در این تعداد وجود دارد.

نماینده مجلس: مونتاژکار هستیم؛ نه خودروساز

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: باید قبول کنیم ما هنوز خودروساز کامل نشده ایم و همچنان مونتاژکار خوبی هستیم.

محمد عزیزی افزود: هزینه های بنگاه داری در کشور بسیار بالاست و پیش فروش خودرو کاری عادی برای تأمین مالی خودروسازان بوده است.