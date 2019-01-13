  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۳ دی ۱۳۹۷، ۸:۵۰

معاون وزیر صنعت اعلام کرد؛

کدام خودروهای پیش‌خرید مشمول افزایش قیمت نمی‌شود؟

کدام خودروهای پیش‌خرید مشمول افزایش قیمت نمی‌شود؟

معاون وزیر صنعت گفت: برای تامین سرمایه در گردش و بهبود وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور، دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به آنها تزریق خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: برای بهبود وضعیت تولید در دو خودروساز بزرگ کشور ۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش به آنان پرداخت خواهد شد.

وی افزود: افزایش قیمت خودرو در شرکت های تولید کننده با هدف افزایش تولید در جهت تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قیمت در بازار، کمک به مصرف کنندگان خودرو و اشتغال در صنعت خودروسازی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان مشمول قیمت گذاری نمی شوند و شرکت های عرضه کننده باید قیمت نهایی مصرف کنندگان را اعلام کنند.

تابش افزود: تا ۳۱ مرداد امسال هیچ خودرویی مشمول افزایش قیمت نمی شود و همه قراردادهای فروش از جمله فروش فوری ۳۰ روزه و قطعی تا این تاریخ باید به قیمت منعقد در قراردادها تحویل شود.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، خودروسازان حق ندارند بیش از ۲۰ درصد تولیداتشان را به فروش نقدی اختصاص دهند و ۸۰ درصد باید به معوقات اختصاص یابد. 

تابش با بیان اینکه ایران خودرو و سایپا ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو معوقه دارند، افزود: دو خودروساز بزرگ کشور تعهد ۹۳۰ هزار دستگاه خودرو را دارند و فروش سال ۹۸ هم در این تعداد وجود دارد.

نماینده مجلس: مونتاژکار هستیم؛ نه خودروساز

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: باید قبول کنیم ما هنوز خودروساز کامل نشده ایم و همچنان مونتاژکار خوبی هستیم. 

محمد عزیزی افزود: هزینه های بنگاه داری در کشور بسیار بالاست و پیش فروش خودرو کاری عادی برای تأمین مالی خودروسازان بوده است.

کد مطلب 4511178
فرشته رفیعی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها