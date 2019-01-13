به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، محمدرضا فرجی مدیر سینماهای سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر پس از بررسی تمامی سینماهای متقاضی نمایش، اسامی سینماهای این جشنواره را به شرح زیر اعلام کرد.

آزادی (شهر فرنگ، شهر قصه، شهر هنر و شهرهفتم)، آستارا، استقلال، ایران مال، تماشا، جوان، راگا، زندگی، شکوفه، فرهنگ، کورش، کیان، ماندانا و مگامال این دوره در اختیار جشنواره هستند.

حضور سینما شکوفه و ایران مال در جشنواره مشروط به رعایت قوانین و مقررات اعلام شده از سوی ستاد جشنواره فیلم فجر خواهد بود و نظر نهایی با در نظر گرفتن رعایت این قوانین اعلام می‌شود.

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از ۱۰ تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ همزمان با سالگرد چهل سالگی انقلاب اسلامی به دبیری ابراهیم داروغه‌زاده برگزار می‌شود.