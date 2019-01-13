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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۳۱

مدیرامور سینماهای فجر اعلام کرد؛

فهرست سینماهای مردمی سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

فهرست سینماهای مردمی سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

مدیر امور سینماهای جشنواره فیلم فجر، سینماهای مردمی سی‌وهفتمین دوره این رویداد سینمایی را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، محمدرضا فرجی مدیر سینماهای سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر پس از بررسی تمامی سینماهای متقاضی نمایش، اسامی سینماهای این جشنواره را به شرح زیر اعلام کرد.

آزادی (شهر فرنگ، شهر قصه، شهر هنر و شهرهفتم)، آستارا، استقلال، ایران مال، تماشا، جوان، راگا، زندگی، شکوفه، فرهنگ، کورش، کیان، ماندانا و مگامال این دوره در اختیار جشنواره هستند.

حضور سینما شکوفه و ایران مال در جشنواره مشروط به رعایت قوانین و مقررات اعلام شده از سوی ستاد جشنواره فیلم فجر خواهد بود و نظر نهایی با در نظر گرفتن رعایت این قوانین اعلام می‌شود.

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از ۱۰ تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ همزمان با سالگرد چهل سالگی انقلاب اسلامی به دبیری ابراهیم داروغه‌زاده برگزار می‌شود.

کد مطلب 4511337
زهرا منصوری

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