قواعد فقهی و کاربردهای آن در مدیریت و سازمان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به جهان­شمول بودن دین مبین اسلام از سویی و پدید آمدن مسائل مستحدثه در عصر جدید، پرسش این است که چگونه می توان احکام آن را از کتاب و سنت دریافت؟ پاسخ این است که در منابع اسلامی، قواعد و اصول کلی وجود دارد که از آنها می توان حکم هر مسئله مستحدثه ­ای را پیدا کرد.

با توجه با توجه به امتیازات این قواعد، می‌توان گفت بهترین روش برای دستیابی مناسب به حکم شرعی در حوزه مدیریت و سازمان، استفاده از قواعد فقهی در این حوزه است.

این کتاب دو بخش دارد: بخش اول، کلیات فقه و قواعد فقهی است و بخش دوم، معرفی برخی از قواعد فقهی و کاربردهای آنها در سازمان و مدیریت است، از جمله: قاعده ضمان ید، قاعده قرعه، قاعده لاضرر، قاعدۀ اتلاف‌، قاعدۀ شرط‌، قاعده اهم و مهم، قاعدۀ حرمت اعانه بر اثم، قاعدۀ نفی عسر و حرج‌ و قاعدۀ احسان.

قواعد فقهی و کاربردهای آن در مدیریت و سازمان تألیف ابوطالب خدمتی به همت انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اخیرا به بهای ۱۶۰۰۰۰ ریال منتشر شد.