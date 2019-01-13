قواعد فقهی و کاربردهای آن در مدیریت و سازمان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به جهانشمول بودن دین مبین اسلام از سویی و پدید آمدن مسائل مستحدثه در عصر جدید، پرسش این است که چگونه می توان احکام آن را از کتاب و سنت دریافت؟ پاسخ این است که در منابع اسلامی، قواعد و اصول کلی وجود دارد که از آنها می توان حکم هر مسئله مستحدثه ای را پیدا کرد.
با توجه با توجه به امتیازات این قواعد، میتوان گفت بهترین روش برای دستیابی مناسب به حکم شرعی در حوزه مدیریت و سازمان، استفاده از قواعد فقهی در این حوزه است.
این کتاب دو بخش دارد: بخش اول، کلیات فقه و قواعد فقهی است و بخش دوم، معرفی برخی از قواعد فقهی و کاربردهای آنها در سازمان و مدیریت است، از جمله: قاعده ضمان ید، قاعده قرعه، قاعده لاضرر، قاعدۀ اتلاف، قاعدۀ شرط، قاعده اهم و مهم، قاعدۀ حرمت اعانه بر اثم، قاعدۀ نفی عسر و حرج و قاعدۀ احسان.
قواعد فقهی و کاربردهای آن در مدیریت و سازمان تألیف ابوطالب خدمتی به همت انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اخیرا به بهای ۱۶۰۰۰۰ ریال منتشر شد.
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