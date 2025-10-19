  1. دین و اندیشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۱

همه چیز درباره سقط جنین و قاعده قانونی نفی حرج در یک کتاب

همه چیز درباره سقط جنین و قاعده قانونی نفی حرج در یک کتاب

کتاب «کاربرد قاعده نفی حرج در سقط قانونی (مبانی و معیارها)» نوشته اسماعیل آقابابائی بنی متشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «کاربرد قاعده نفی حرج در سقط قانونی (مبانی و معیارها)» به همت پژوهشکده فقه و حقوق و اداره نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

این کتاب با محوریت کاربرد قاعده نفی حرج در سقط قانونی، در ۳۳۵ صفحه توسط اسماعیل آقابابائی بنی عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق و مدیر گروه مسائل فقهی و حقوقی، نگارش شده است.

در پشت جلد کتاب آمده است:

تحقیق کاربرد قاعده نفی حرج در سقط قانونی (مبانی و معیارها) در سه فصل (مبانی و مقررات موجود، معیارهای تحقق حرج و نواقص و ابهامات قانون) قلمرو به‌کارگیری قاعده نفی حرج را در سقط به بحث می‌گذارد و پس از بحث تفصیلی از مسائل مورد ابتلای دانش پزشکی در سقط جنین و تطابق آن با آرای فقهی، از نواقص قانون و امکان توسعه حرج به مواردی فراتر از قانون سخن گفته و راهکارهایی مبتنی بر آرای فقهی، برای برون‌رفت از برخی مشکلات، ارائه می‌دهد.

سیاست‌های کلان ناظر به جوانی جمعیت و تبدیل صدور مجوز سقط از امر پزشکی به قضایی، مسائل نوپدیدی را در موضوع بحث رقم زده است که این نوشته بدانها می‌پردازد.

کد خبر 6626770
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها