همه چیز درباره سقط جنین و قاعده قانونی نفی حرج در یک کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «کاربرد قاعده نفی حرج در سقط قانونی (مبانی و معیارها)» به همت پژوهشکده فقه و حقوق و اداره نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

این کتاب با محوریت کاربرد قاعده نفی حرج در سقط قانونی، در ۳۳۵ صفحه توسط اسماعیل آقابابائی بنی عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق و مدیر گروه مسائل فقهی و حقوقی، نگارش شده است.

در پشت جلد کتاب آمده است:

تحقیق کاربرد قاعده نفی حرج در سقط قانونی (مبانی و معیارها) در سه فصل (مبانی و مقررات موجود، معیارهای تحقق حرج و نواقص و ابهامات قانون) قلمرو به‌کارگیری قاعده نفی حرج را در سقط به بحث می‌گذارد و پس از بحث تفصیلی از مسائل مورد ابتلای دانش پزشکی در سقط جنین و تطابق آن با آرای فقهی، از نواقص قانون و امکان توسعه حرج به مواردی فراتر از قانون سخن گفته و راهکارهایی مبتنی بر آرای فقهی، برای برون‌رفت از برخی مشکلات، ارائه می‌دهد.

سیاست‌های کلان ناظر به جوانی جمعیت و تبدیل صدور مجوز سقط از امر پزشکی به قضایی، مسائل نوپدیدی را در موضوع بحث رقم زده است که این نوشته بدانها می‌پردازد.