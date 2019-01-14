استقلال کشور با حمایت از تولیدات داخلی حفظ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله بابایی صالح روز دوشنبه در آئین تجلیل از تولید کنندگان برتر شهرستان بوئین زهرا که با حضور فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، حجت السلام رضوانی امام جمعه بوئین زهرا و علی رحمانی فرماندار بوئین زهرا برگزارشد، اظهار کرد: با استقلال فکری و اقتصادی می توانیم درمقابل دشمنان ایستادگی کنیم.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی از خدمات و تلاش های جهاد کشاورزی در رونق این بخش قدردانی کرد.

بابایی صالح افزود : با انتقال آب از طریق سیستم های نوین به مزرعه می توان در مدیریت منابع اب صرفه جویی کرد.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس گفت: با توجه به کمبود منابع آبی و افت سفره های زیر زمینی در شهرستان بویین زهرا بایستی بر مصرف منابع آبی مدیریت کرد.

بابایی صالح گفت: دشت قزوین قطب کشاورزی است و اگر بستر سرمایه گذاری مناسبی در این زمینه صورت گیرد به دستاوردهای خوبی خواهیم رسید.

وی افزود: یکی از راههای استقلال کشور تکیه بر تولید داخلی بویژه تولیدات کشاورزی است که با تلاش بهره برداران حاصل می شود.

به گفته نماینده بویین زهرا در مجلس شورای اسلامی با توجه به توطئه دشمنان علیه کشور باید با وحدت و همدلی در مقابل توطئه دشمنان ایستادگی کرد.