خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: وارد برخی از روستاهای خراسان‌جنوبی که می‌شویم خبری از جوانان پویا و فعال در روستا نیست چرا که به دلیل خشکسالی ها نبود رونق کشاورزی بسیاری از آنان برای کار و اشتغال راهی شهرها شده تا بتوانند روزی حلال برای خانواده خود به دست آورند.

در این راستا مدیران و دولتمردان تلاش کرده‌اند از راه‌های مختلف چون پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی زمینه اشتغال‌زایی برای جوانان روستا و ماندگاری آنان در زادگاهشان را فراهم آوردند که نمونه‌های موفقی نیز در این زمینه وجود دارد.

یکی از روستاهای خراسان‌جنوبی که جوانانش با دریافت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی توانسته‌اند طرح‌های اشتغال‌زایی متعددی را آغاز کنند، روستای بجد در هشت کیلومتری جنوب شرقی شهر بیرجند در حاشیه جاده بیرجند به زاهدان است.

باید پای صحبت جوانان روستایی که با دریافت تسهیلات، به همراه اراده قوی و آرزوهایی زیبا قدم در عرصه اشتغال‌زایی و کارآفرینی گذاشته‌اند، نشست و تجربه‌های موفق، سختی‌های مسیر و انتظارات آنان از مسئولان را شنید.

ایمان مظهری که در حال حاضر در روستای بجد یک طرح اشتغال‌زا را آغاز کرده است، به خبرنگار مهر گفت: پروژه ما طرح پرواربندی بره(۴۰۰ رأس) است که ساخت آن بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

افزایش قیمت مصالح، مانعی برای تکمیل طرح اشتغال زایی

وی با بیان اینکه برای این طرح ۴۲۰ میلیون تومان وام سرمایه‌ای و ۲۵۰ میلیون تومان وام سرمایه در گردش دریافت کرده‌ام، بیان کرد: امیدوارم بتوانیم گامی برای اشتغال جوانان بردارم چرا که یکی از اهداف مهم از پیگیری این طرح‌ها اشتغال زایی و کارآفرینی است.

این جوان کارآفرین روستای بجد با بیان اینکه در حال حاضر سه نفر به صورت مستقیم و پنج نفر به صورت غیر مستقیم با این طرح مشغول به کار هستند، ادامه داد: مشکل اصلی در حال حاضر بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی است که مانع به اتمام رسیدن طرح شده است.

مظهری با اشاره به اینکه افزایش قیمت گوشت نیز مشکل دیگر ما برای خرید بره و دام است، یادآور شد: بعد از اینکه ساخت ساختمان و محوطه طرح به پایان برسد پرورش دام را آغاز خواهیم کرد که امیدواریم برکت به همراه داشته باشد.

سعید کهرمی یکی دیگر از جوانان کارآفرین که در روستای بجد مجتمع پرورش بلدرچین راه‌اندازی کرده است در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: این مجتمع تمام فعالیت‌ها از جوجه‌کشی، پرورش و کشتار را انجام می‌دهد.

وی اظهار کرد: برای راه اندازی طرح مجتمع پرورش بلدرچین در روستا، در ابتدا ۳۰۰ میلیون تسهیلات دریافت کردیم که در حال حاضر به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.

ضرورت حل مشکل سوخت مجتمع پرورش بلدرچین بجد

کهرمی با اشاره به اینکه ۲۷۰ میلیون تومان از محل تسهیلات اشتغال روستایی برای طرح ما مصوب شده است، بیان کرد: مشکل اصلی مجتمع ما موضوع تأمین سوخت است که امیدواریم با همکاری متولیان این مشکل نیز حل شود.

وی در زمینه میزان اشتغال‌زایی با اجرای این طرح در روستا ادامه داد: با اجرای طرح مجتمع پرورش بلدرچین در روستا برای پنج نفر به صورت مستقیم و ۱۰ نفر به صورت متفرقه اشتغال‌زایی شده است.

عباس رکنی، مدیرکل، تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌جنوبی نیز درباره تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری به خبرنگار مهر گفت: در خراسان‌جنوبی برای تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری هفت هزارمورد ثبت نام در سامانه کارا داریم.

پرداخت ۱۶۱ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی

وی با بیان اینکه در راستای پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی نزدیک دو هزار طرح به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک‌های عامل استان معرفی شدند، اظهار کرد: تا این تاریخ ۱۶۱ میلیارد تومان پرداخت در مرحله اول تسهیلات اشتغال پایدار روستایی داشته‌ایم.

مدیرکل تعاون، کار، رفاه اجتماعی بیان کرد: ۱۳۰۰ طرح اشتغال پایدار روستایی نزد بانک‌های عامل داریم که در صورت تخصیص اعتبار در مرحله دوم پیگیری خواهند شد.

رکنی با بیان اینکه با پرداخت تسهیلات و اتمام طرح‌ها پیش بینی اشتغال برای پنج هزار نفر می‌شود، یادآور شد: از ۱۶۱ میلیارد تسهیلات اشتغال روستایی که تاکنون پرداخت شده، ۳۹ میلیارد تومان مربوط به حوزه شهرستان بیرجند است.

بازدید از ۱۱۳ طرح اشتغال پایدار روستایی در خراسان‌جنوبی

سید حامد حسینی، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان‌جنوبی نیز در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اهمیت نظارت و بازدید از طرح های اشتغال روستایی گفت: این مهم در جهت جلوگیری از انحراف طرح‌ها از اهداف صورت می‌گیرد.

وی اظهار کرد: در این راستا براساس نمونه و دستور العمل وزارت کار از ۱۱۳ طرح اشتغال پایدار روستایی خراسان‌جنوبی به عنوان نمونه بازدید به عمل آمده است.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان‌جنوبی بیان کرد: با توجه به نتایج بازدیدها و بررسی‌ها در خراسان‌جنوبی، انحراف طرح‌های اشتغال پایدار روستایی از هدف بسیار کم بوده است که این مطلب را برخی از مسئولان کشوری نیز در موارد متعدد بیان کرده‌اند.

تغییر مکان اجرای طرح از روستا به شهر پذیرفتنی نیست

حسینی با اشاره به اینکه چند مورد تغییر مکان محل اجرای طرح‌ها را داشته‌ایم، ادامه داد: تغییر مکان از روستا به روستا را با اغماض برخورد می‌کنیم ولی تغییر مکان از روستا به شهر پذیرفته نیست.

وی با تبیین اینکه در صورت پایان یافتن طرح‌های اشتغال روستایی چند هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود، گفت: امیدواریم با این اقدامات و اعطای تسهیلات بتوانیم گام مثبتی برای توسعه و رونق روستاها برداریم.

جوانان روستا بی‌توجه به جاذبه‌های زندگی شهری با امید و عشق به زادگاه، آستین همت برای کارآفرینی را بالا زده‌اند.

حال نوبت مسئولان است که تنها به پرداخت تسهیلات اکتفاء نکرده و برای فراهم‌کردن زیر ساخت‌ طرح‌های اشتغال روستایی نیز یاری‌رسان باشند. بی‌شک تنها در این صورت مانع خالی شدن روستاهای خراسان‌جنوبی از جمعیت جوان و فعال بوده و چراغ آبادی‌ها همچنان روشن می ماند.