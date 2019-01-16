برگزاری جشن انتشار صدمین کتاب صوتی انتشارات سوره مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با حضور عبدالحمید قره داغی مدیرعامل انتشارات سوره مهر، دامون آذری مدیر شرکت آوانامه، حمیدرضا شربتیان مدیرعامل نوار، فاطمه محمدی مدیر عامل شرکت نوین کتاب گویا، محمد صدوقی مدیر اپلیکیشن طاقچه، مجید شریفی مدیر اپلیکیشن کتابراه، محمد محمدپور مدیر اپلیکیشن دانی، میرطاهر مظلومی گوینده، سعید بیابانکی شاعر و گوینده، علیرضا غفاری مجری، نویسنده و گوینده، محمدرضا علی گوینده، مریم گودرزی گوینده و... برگزار می‌شود.

انتشارات سوره مهر در چند سال گذشته نسخه صوتی ۱۰۰ کتاب را به بازار کتاب عرضه شده است؛ «فرنگیس»، «دختر شینا»، «گلستان یازدهم»، «وقتی مهتاب گم شد»، «عصرهای کریسکان»، «آن بیست و سه نفر»، «گرگسالی»، «رفاقت به سبک تانک» و .... برخی از کتابهایی هستند که توسط سوره مهر به صورت صوتی در اختیار مخاطبان قرار گرفته‌اند.

جشن انتشار صدمین کتاب صوتی سوره مهر ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه ۳۰ دی ماه در سالن سلمان هراتی حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، نرسیده به حافظ برگزار می‌شود.