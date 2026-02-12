اصحابی: افزایش محسوس دما و بارش پراکنده در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه اصحابی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد امروز همچنان بارش‌های پراکنده در سطح استان ادامه خواهد داشت و در ساعات عصر و شب، مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی شاهد بارش‌های خفیف و پراکنده خواهند بود.

وی با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: برای امروز بیشینه دمای هوا بین ۱۴ تا ۱۷ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است، اما از فردا و روز شنبه با عبور جریانات پایدار، آسمان استان غالباً نیمه‌ابری خواهد بود و روند افزایش دما آغاز می‌شود.

اصحابی ادامه داد: انتظار می‌رود دمای هوا روز شنبه به حدود ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد برسد، اما از بامداد یکشنبه با تغییر جهت جریانات و نفوذ جریانات مرطوب شمالی، وزش باد شدید در استان آغاز شده و همراه با بارش‌های موثر ادامه خواهد داشت. بارش‌ها در ارتفاعات استان ممکن است به شکل رگبار و رعد و برق نیز رخ دهد و کاهش دما نیز پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی از شهروندان خواست برای روزهای یکشنبه و شنبه، آمادگی لازم در برابر تغییرات ناگهانی هوا و وزش باد را داشته باشند و در مناطق کوهستانی مراقبت بیشتری از خود و وسایل نقلیه به عمل آورند.