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۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۴۹

اصحابی: افزایش محسوس دما و بارش پراکنده در راه است

اصحابی: افزایش محسوس دما و بارش پراکنده در راه است

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان، از ادامه بارش‌های خفیف و پراکنده در مناطق کوهستانی استان خبر داد وگفت: پیش‌بینی می شود از شنبه دمای هوا به شکل محسوس افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه اصحابی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد امروز همچنان بارش‌های پراکنده در سطح استان ادامه خواهد داشت و در ساعات عصر و شب، مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی شاهد بارش‌های خفیف و پراکنده خواهند بود.

وی با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: برای امروز بیشینه دمای هوا بین ۱۴ تا ۱۷ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است، اما از فردا و روز شنبه با عبور جریانات پایدار، آسمان استان غالباً نیمه‌ابری خواهد بود و روند افزایش دما آغاز می‌شود.

اصحابی ادامه داد: انتظار می‌رود دمای هوا روز شنبه به حدود ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد برسد، اما از بامداد یکشنبه با تغییر جهت جریانات و نفوذ جریانات مرطوب شمالی، وزش باد شدید در استان آغاز شده و همراه با بارش‌های موثر ادامه خواهد داشت. بارش‌ها در ارتفاعات استان ممکن است به شکل رگبار و رعد و برق نیز رخ دهد و کاهش دما نیز پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی از شهروندان خواست برای روزهای یکشنبه و شنبه، آمادگی لازم در برابر تغییرات ناگهانی هوا و وزش باد را داشته باشند و در مناطق کوهستانی مراقبت بیشتری از خود و وسایل نقلیه به عمل آورند.

کد مطلب 6747395

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