حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک خودرو در منطقه طیبه - نبطیه در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

تاکنون از تلفات احتمالی این حمله پهپادی خبری منتشر نشده است.

با وجود پایبندی ارتش، دولت و مقاومت لبنان به آتش بس، رژیم صهیونیستی همچنان آن را به صورت تقریبا روزانه نقض می کند و هیچ توجهی به درخواست های منطقه ای و بین المللی برای توقف این تجاوزات ندارد.

آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان روز چهارشنبه هفتم آذر ماه 1403 امضاء شد.

قرار بود نظامیان رژیم صهیونیستی بر اساس این آتش‌بس طی دو ماه از جنوب لبنان خارج شوند، ولی این رژیم بر خلاف مفاد آتش‌بس، نیروهای خود را در برخی از موقعیت‌های راهبردی در جنوب لبنان حفظ و به حملات خود به لبنان ادامه داد.