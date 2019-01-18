تحقیقات «مولر» درباره ترامپ می تواند او را قهرمان آمریکا سازد

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با شایعه تبانی وی با روسیه برای کسب قدرت همراه بود.

این درحالی است که با گذشت دو سال از زمامداری وی، هر روز اتهامات جدیدی علیه وی و سایر همراهانش مطرح می شود. همزمان، برخی معتقدند که گناهکار جلوه دادن روسیه با انگیزه پنهان کردن عوامل اصلی نفوذ انجام می‌گیرد و در واقع، ریشه سیاست‌های اشتباه آمریکا به صهیونیسم باز می‌گردد.

در همین راستا خبرنگار مهر گفتگویی با حسین عسکری مشاور پیشین ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان انجام داده که متن کامل آن در ادامه می آید.

حسین عسکری مشاور وزیر دارایی(۱۹۷۸ میلادی) و مشاور پادشاه عربستان(ملک عبدالله) بوده و از او به عنوان معمار اقتصاد عربستان نیز یاد می کنند. عسکری استاد تجارت بین‌الملل و امور بین‌المللی دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا و رئیس مؤسسه تحقیقات و مدیریت جهانی است و رئیس پیشین دپارتمان تجارت بین‌الملل دانشگاه جرج واشنگتن بوده است. زمینه تخصصی و بحث‌های او در دانشگاه جرج واشنگتن بر اقتصاد، توسعه سیاسی و انسانی در خاورمیانه، اختلافات و جنگ‌ها در خاورمیانه، اقتصاد سیاسی نفت و اقتصاد اسلامی متمرکز است.

*آیا پرونده دخالت روسیه در روند انتخاباتی آمریکا صرفا یک بازی سیاسی برای تخریب دونالد ترامپ است یا موضوع دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ حقیقت دارد؟

ما مدارک کافی برای پاسخ به این سوال در اختیار نداریم اما باور و نظر من این است که ترامپ با روسها سالها روابط تجاری داشته است. روسها به او کمک کرده اند و او به آنها مدیون است. روسها در انتخابات امریکا دخالت کرده اند تا باعث پیروزی ترامپ شوند با این امید و انتظار که بتوانند رییس جمهور امریکا را جهت کمک به تامین منافع روسیه، ایجاد جدایی و انشعاب بین سیاستمداران آمریکایی و نابودی رهبری جهانی آن و شکست ناتو کنترل کنند.

*با توجه به جمهوریخواه بودن رابرت مولر، به نظر می رسد که عمق ماجرا بیش از حد تصور سیاستمداران آمریکایی است، نظر شما در این باره چیست؟

بله، مولر جمهوریخواه است. اما او مورد احترام دموکراتها و جمهوریخواهان است. شغل او ستودنی بوده و با این مقام مردم به سختی می توانند او را پارتیزان بنامند. او فقط یک خدمتگزار بزرگ است.

مهم نیست که او دموکرات است یا جمهوریخواه، مهم این است که در نهایت یک نفر به عنوان قهرمان ظاهر خواهد شد. وی کاردان، اصولی و راستگو است. ترامپ هر کسی که با وی مخالفت کند را دروغگو می نامد این در حالی است که خودش بزرگترین دروغگویی است که تاکنون در تمام کشورهای جهان دیده ایم.

*با توجه به درز برخی نکات پیرامون جزئیات این پرونده در برخی رسانه ها، آیا این اتفاق در حد یک دخالت سیاسی برای تغییر نتیجه انتخابات بوده یا حکایت از یک نفوذ عمیق اطلاعاتی ـ امنیتی دارد؟ مثلا اینکه فرض کنیم ترامپ عامل روس‌ها است.

نه من فکر نمی کنم بحث نفوذ عمیق اطلاعاتی و امنیتی درست باشد. حدس من این است که ترامپ اسرار امریکا را برای روسیه فاش کرده است. معتقدم که وی در راستای منافع روسیه عمل نموده واقعیتی که سازمانها و نهادهای امریکایی با آن مصالحه نمی کنند.این یک واقعیت است زیرا ترامپ از زمانی که رییس جمهور شده این گونه عمل نموده است.

* اگر فرض نفوذ اطلاعاتی روس ها در سیستم‌های ارتباطی و کامپیوتری ایالات متحده را بپذیریم، ریشه و سر منشأ این نفوذ را چه اشخاص یا جریاناتی می‌دانید؟

من بر این باور نیستم که روسها چنین کاری انجام داده اند. اما آنها ترامپ را مجبور کرده اند از منافع روسیه حمایت کند و رازهای امریکا را به طور مستقیم برای پوتین فاش ساخته است. منشا ترامپ و روابط تجاری او، وام ها و پولشویی و ... است.

*برخی ارتباط تشکیلاتی خانواده ترامپ به ویژه «جرد کوشنر» را با یک مافیای بزرگ چند ملیتی، منشاء بروز این نفوذ گسترده در لایه های مختلف ساختار سیاسی و اطلاعاتی آمریکا می‌دانند. این فرضیه تا چه حد می‌تواند درست باشد؟

من با این نظر موافق نیستم. با این وجود من معتقدم که ترامپ و کوشنر پول را می پرستند و خدای آنها پول است‌. بنابراین آنها هر اقدامی را برای پول انجام خواهند داد. آنها با هر کسی همکاری می کنند تا پول بیشتری به دست آورند. اما آنها با مافیای چند ملیتی همکاری نمی کنند.

* بازخوانی سیاست های آمریکا از ۲۰۱۶ تاکنون، در مجموع نشان دهنده تضعیف جایگاه این ابرقدرت و تسریع روند رو به افول آن در برابر تقویت جایگاه روسیه در مناسبات و معادلات بین المللی است. نظر شما در این باره چیست؟

من با این نتیجه گیری موافقم. ایالات متحده امریکا روبه افول بوده و شهرت جهانی آن لکه دار شده است و در کوتاه مدت بهبود نخواهد یافت. این کشور از قدرت نرم به خوبی استفاده نکرده است.

واشنگتن همیشه از دیکتاتوری ها حمایت کرده و این واقعیت باعث مرگ هزاران انسان بیگناه شده است. ایالات متحده امریکا یک کشور نژادپرست، ضد مسلمان و ضد ارزشهای دموکراتیک است. اقتصاددان لندنی در طی نوشته ای امریکا را به عنوان دموکراسی دارای نقص معرفی نموده است.

چگونه جهان می تواند احترام بگذارد به کشوری که رییس جمهور دروغگو دارد، از دیکتاتوریهای بی رحم حمایت می کند و سلاح می فروشد - سلاحهایی که شهروندان بیگناه را می کشد و تحریم های اقتصادی را تحمیل می کند که به میلیون ها انسان بیگناه آسیب می زند در حالیکه با دشمن خود یعنی روسیه مدارا می کند.

* کمتر از یک سال پیش، برخی رسانه های غربی با انتشار اسنادی مدعی ارتباط تشکیلاتی برخی نزدیکان جرد کوشنر مانند سناتور تام کاتن (مورد حمایت لابی آیپک) با موساد و جاسوسی وی از کمیته اطلاعات سنا برای این سرویس شدند. از سویی؛ برخی رسانه ها در همان ایام از نفوذ اطلاعاتی روسها در موساد خبر داده و مدعی نفوذ آنها در ساختار اطلاعاتی ـ امنیتی اسرائیل و آمریکا شدند. به نظر شما آیا می توان ارتباطی میان پرونده دخالت روسها در انتخابات ۲۰۱۶ و این ادعاها برقرار کرد؟

نه من فکر نمی کنم چنین ارتباطی وجود داشته باشد. اگر وجود داشته باشد، قطعا برنامه ریزی شده است.