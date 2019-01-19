افزایش ۳۰ درصدی گردشگران خارجی سلامت درمشهد

به گزارش خبرنگارمهر، اسماعیل خیامی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در محل دانشگاه علوم پزشکی مشهداظهار کرد: سالانه بیش از ۱۵۰ هزار گردشگر سلامت در کلینیکها و مراکز درمانی مشهد پذیرش و درمان می شوند واین گردشگران از خدمات مراکز درمانی سرپایی نظیر درمانگاه های تخصصی چشم، درمان ناباروری، زیبایی، پوست، ژنتیک و مراکز جراحی محدود و نیز مراکز تشخیصی مانند رادیولوژی، آزمایشگاه و فیزیولوژی بهره می گیرند.

وی افزود: شمار گردشگران سلامت امسال در مشهد نسبت به پارسال ۳۰ درصد بیشتر شده است وگروهی از گردشگران سلامت نیز در بیمارستانهای مشهد از خدمات بستری بهره مند می شوند که این تعداد از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۰ هزار نفر برآورد می شود.

مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد گردشگران سلامت از ۳۰ کشور جهان در مشهد حضور دارند اما بیشترین گردشگران سلامت به ترتیب از کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند.

وی گفت:مشهد نسبت به سایر شهرهای کشور در حوزه گردشگری سلامت مطلوبتر شناخته شده است و مهمترین مزیت این شهر وجود بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج(ع) است و از سوی دیگر پزشکان و کادر درمانی مجهز و هزینه های اندک درمانی در این زمینه نقش دارند.

خیامی تصریح کرد: تعرفه پزشکی گردشگران سلامت دو برابر اتباع ایرانی در بخش خصوصی است و در بخش دولتی مشروط به استفاده از ظرفیت مازاد تختها، این تعرفه حدود سه برابر است.

وی بیان کرد: هم اکنون ۱۲ بیمارستان در مشهد مجوز نهایی گردشگری سلامت را اخذ کرده اند و تعداد دیگری هم در مراحل ارزیابی هستند. همچنین چند مرکز جراحی محدود در مرحله ارزیابی برای دریافت مجوز ایجاد دپارتمان بیماران بین الملل(IPD) می باشند.

خیامی با بیان اینکه دلالان و واسطه های غیرمجاز مهمترین مشکل گردشگری سلامت در این کلانشهر و استان خراسان رضوی است خاطر نشان کرد: کوتاه نمودن دست دلالان از حوزه گردشگری سلامت و ساماندهی فرآیند جذب بیماران از اقدامات در حال انجام در این زمینه است.