سیاست میراث فرهنگی خرید بناهای تاریخی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رمضانی صبح شنبه در جلسه شورای شهر بیرجند اظهار کرد: ارگ بهارستان قدیمی‌ترین مقر حکومت در بیرجند و محدوده خراسان‌جنوبی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه این ارگ تا اوایل دوره زندیه مقرحکومت بوده است، بیان کرد: در سال ۱۳۳۶ هجری قمری مدرسه نسوان در این محل راه‌اندازی و بعد از انتقال مدرسه، شرکت سهامی شرق در آنجا مستقر می‌شود.

رمضانی ادامه داد: بعد از انقلاب و تملک بنیاد مستضعفان، ارگ و باغ از هم تفکیک شد که اتفاق خوشایندی نیست.

وی با تبیین فعالیت‌های میراث فرهنگی خراسان‌جنوبی در زمینه مرمت ارگ بهارستان، افزود: علی‌رغم تمایل میراث برای بهسازی، با توجه به ارقام و اعتبارات فعلی نمی‌توان انتظار اقدام قابل توجهی داشت مگر اینکه در این زمینه همکاری سایر نهادها نیز وجود داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان‌جنوبی با تأکید بر وضعیت اسفناک ارگ بهارستان گفت: وقتی سخن از مدنیّت و حکومتداری در شهر بیرجند از دوران صفویه می‌زنیم نباید وضع ارگ تاریخی مقر حکومت چنین باشد.

رمضانی اظهار کرد: در زمینه حراست از ارگ بهارستان در وهله نخست باید آن مکان تخلیه شود چرا که رفت و آمد افراد ناآگاه از بناهای تاریخی به آن آسیب می‌زند.

کمک به بهسازی ارگ بهارستان به شرط بازشدن درب آن برای عموم مردم

وی با تبیین اینکه هر سال بر میزان تخریب ارگ بهارستان افزوده می‌شود، بیان کرد: میراث فرهنگی می‌تواند از اعتبارات خود کمک ویژه‌ای برای بهسازی ارگ بهارستان کند، به شرط اینکه مطمئن باشیم درب آن به روی مردم باز می‌شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان‌جنوبی ادامه داد: در حال حاضر سیاست میراث فرهنگی در کشور خرید بناهای تاریخی نیست، چرا که خرید یک میلیون و ۲۰۰-۳۰۰ هزار بنای تاریخی توجیه ندارد.

رمضانی افزود: میراث فرهنگی می‌تواند در عین حفاظت و مراقبت از بناهای تاریخی زمینه بهره‌برداری عموم مردم را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه حاضریم به صورت مشارکتی با بنیاد مستضعفان برای بهسازی ارگ همکاری کنیم، گفت: اهمیت و شرایط ارگ بهارستان برای مسئولین کشوری بنیاد مستضعفان باید تبیین شود، چرا که در حال حاضر این ارگ نیازمند هزینه حدود هشت میلیاردی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی اظهار کرد: در زمینه بنای مشهور به باغ و مقبره حسام الدوله گفت: در این بنا تزئینات گچی و آئینه کاری منحصر به فردی وجود دارد که البته بنای آن آسیب چندانی ندیده است.