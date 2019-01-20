به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران٬ نمایشگاه نقاشی و نقاشی‌خط مراد فتاحی از ۱ تا ۸ بهمن در گالری تابستان خانه هنرمندان ایران میزبان علاقه‌مندان است.

مراد فتاحی درباره برگزاری این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه در برگیرنده ۱۵ اثر نقاشی و نقاشی‌خط است که با تکنیک اکرلیک و ترکیب مواد روی بوم اجرا شده‎اند. ابعاد آثاری که در این نمایشگاه در معرض دید مخاطبان قرار خواهد گرفت، متفاوت است و بزرگترین اثر ۱۵۰ در ۱۱۰ است.

وی درباره نقاشی خط‌هایش افزود: من برای خلق این مجموعه به هیچ متن و شعری توجه نداشته‌ام و نوعی بداهگی در این آثار به چشم می‌خورد و برای من بیشتر فرم حروف اهمیت داشته است.

فتاحی درباره نقاشی‌های این مجموعه نیز توضیح داد: من در نقاشی و نقاشی‌خط متاثر از بزرگان مکتب سقاخانه هستم و نقاشی‌هایم در بستری آبستره شکل گرفته‌اند و در آنها اِلمان‌هایی از عناصر تصویری مکتب سقاخانه به چشم می‌خورد. مکتب سقاخانه جریانی هنری است که در دهه ۱۳۴۰ شمسی با بهره‎گیری از عنصرهایی از هنر مدرن و برخی از عنصرهای تزیینی هنرهای سنتی و دینی در ایران شکل گرفته است.

نمایشگاه نقاشی و نقاشی‌خط مراد فتاحی دوشنبه ۱ بهمن ساعت ۱۷ در گالری تابستان خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود و تا ۸ بهمن میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.