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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۵۲

در جلسه کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر انجام شد؛

بررسی وضعیت نیروی انسانی سازمان ورزش شهرداری تهران

بررسی وضعیت نیروی انسانی سازمان ورزش شهرداری تهران

در جلسه کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر وضعیت نیروی انسانی سازمان ورزش شهرداری تهران بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر تهران که با حضور سیدحسن رسولی رئیس این کمیته، شهربانو امانی عضو شورای شهر، ابراهیم شیخ معاون منابع انسانی شهرداری تهران و شهرزاد سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران برگزار شد، وضعیت نیروی انسانی سازمان ورزش مورد بررسی قرارگرفت.  

سیدحسن رسولی در این باره گفت: وضعیت نیروی انسانی سازمان ورزش شهرداری تهران در این جلسه به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت اما با توجه به ابعاد مختلف موضوع و ضرورت بررسی همه‌جانبه آن نیاز به بررسی بیشتری دارد.

وی ادامه داد: نتایج این بررسی در اختیار اعضای شورای شهر، افکارعمومی و رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 4520936
نورا حسینی

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