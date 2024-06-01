مهلت رفع تعهد ارزی صادرات تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای آخرین مهلت صادرکنندگان جهت رفع تعهد ارزی و بهره مندی از معافیت‌های مالیاتی صادرات را تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۳ اعلام کرد.

در این نامه آمده است: با عنایت به ضرورت اطلاع صادرکنندگان سال ۱۴۰۲ از مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال یاد شده و همچنین برخورداری از معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان، به استحضار می‌رساند مهلت استفاده از پروانه‌های صادراتی سال مذکور و بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی سال ۱۴۰۲ تا پایان تیر ماه سال خواهد بود. لذا مقتضی است صادرکنندگان اقدامات خود را به منظور ایفای تعهدات ارزی سال مزبور، بر اساس مهلت پایان تیر ماه تنظیم نمایند تا پس از اتمام این مهلت، درگیر چالش‌های ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات نشوند.