به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر امروز در نشست ستاد خدمات سفرهای نوروزی استان اظهار داشت: توسعه گردشگری تنها منحصر به میراث فرهنگی نیست بلکه در این راستا باید همه مدیران دستگاه های مختلف در این زمینه کمک کنند.

وی به ظرفیت ها و پتانسیل های گردشگری استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: اگر بتوانیم این ظرفیت ها را شکوفا و به فعل تبدیل کنیم به تنهایی برای رونق اقتصادی جمعیت ۲ میلیون نفری استان کفایت می کند.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: استانی که۴۲۰۰ اثر تاریخی ثبت شده ، جاذبه های بکر طبیعت گردی و بوم گردی ، اکوتوریسم و صنایع جاذبه های دست ساز دارد می تواند سرمایه بزرگی برای گردشگری فراهم کند.

وی بیان داشت: اگرچه شوک زلزله سبب شد کمتر به گردشگری استان توجه کنیم اما به هیچ وجه زلزله برای گردشگری استان یک تهدید نیست بلکه از ژئومارک های غنی که به وجود آورد می توان به عنوان یک فرصت استفاده کنیم.

بازوند ادامه داد: در این برهه از زمان باید مردم را به سوی داشته های صنعت گردشگری هدایت کنیم و لازمه مشارکت مردم در این کار داشتن یک برنامه منسجم از سوی میراث فرهنگی است.

وی با بیان اینکه سال ۹۸ را باید سال گردشگری و اشتغال بدانیم، گفت: برای تحقق این شعار باید در راستای سرمایه گذاری، تولید ثروت و برداشتن موانع بر سر راه گردشگری تلاش کنیم.

استاندار کرمانشاه اظهار داشت: اگر به دنبال این هستیم که گردشگری و اشتغال را سرلوحه کار خود در سال ۹۸ بدانیم باید مردم گردشگری را سرسفره های خود احساس کنند.

وی صنعت گردشگری را یک صنعت فراگیر در توسعه منطقه عنوان کرد و افزود: باید سازمان میراث فرهنگی استان بتواند کرمانشاه را به شهر رویدادها و جشنواره های گردشگری تبدیل کند و ماهی یک جشنواره را در استان برگزار کند.

بازوند با بیان اینکه اکوتوریسم استان به منزله چاههای نفتی است که هنر برنامه ریزی ما می تواند در استفاده از آن موثر باشد، تصریح کرد: برنامه توسعه گردشگری در سال ۹۸ و ۹۹ تدوین شده است و لازمه موفقیت در این برنامه، برگزاری مناسب آیین نوروز ۹۸ است.

وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در تعبیری زیبا کرمانشاه را به عنوان چهره ی زیبای ایران اسلامی معرفی کرد و هنر ما این است که این چهره زیبا را در نوروز امسال برای تمام کشور به نمایش بگذارد.

استاندار کرمانشاه گفت: شهرداری ها، نیروی انتظامی، هلال احمر، راهداری، پایانه ها، اتحادیه هتل داران و تمام ادارات باید با ایجاد فضای نشاط اجتماعی برای گردشگران خاطره ای خوش بیافرینند تا آنها نیز با خاطری آسوده به تفرج بپردازند.

وی با بیان اینکه سفر و گردشگری امروز جای خود را در سبد خانوار باز کرده است، بیان داشت: مردم برای سفرهای نوروزی از ماه ها قبل برنامه ریزی می کنند که باید از این فرصت برای جذب هرچه بیشتر گردشگر استفاده کنیم.

بازوند اظهار داشت: خانه های مسافر به خصوص در روستاها باید پیگیری شود و اگر مانعی بر سر راه آنها وجود دارد در برطرف کردن آنها اهتمام ویژه داشته باشیم و با در نظر گرفتن تسهیلاتی به این منظور مشوق هایی قرار دهیم.

وی بیان داشت: ️سال ۲۰۲۱ در دنیا به عنوان سال بوم گردی و گردشگری روستایی نام گذاری شده است و جمهوری اسلامی ایران میزبان این مناسبت جهانی شده است و یکی از استانهایی که در این زمینه پیشقدم شده است استان کرمانشاه است که امیدواریم با تلاش هایی که صورت می گیرد این مهم تحقق یابد.