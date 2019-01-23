به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، رشد هزینه‌کردهای دولتی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ اقتصاد کره‌جنوبی را تقویت کرد اما تضعیف صادرات، رشد اقتصادی سال گذشته را به پایین‌ترین سطح ۶ ساله تقلیل داد. این بر بدتر شدن چشم‌انداز اقتصادی در مواجهه با کند شدن اقتصاد چین، که شریک تجاری کلیدی کره است، تاکید دارد.

گزارش رشد اقتصادی بانک مرکزی کره‌جنوبی نشان داد اقتصاد این کشور در ربع چهارم سال گذشته، به کمک مشوق‌های دولتی، ۱ درصد رشد کرده است که این سریع‌ترین نرخ رشد در ۳ ربع سال گذشته بوده است.

سئول در سه ماهه چهارم هزینه‌کردهای خود را ۳.۴ درصد افزایش داد، که این بیشترین میزان افزایش در حدود ۹ سال گذشته بود. این هزینه‌کردها به تقویت ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری کمک کرد.

اما نتایج امیدبخش سه ماهه چهارم نتوانست کمکی به پنهان کردن چشم‌انداز ناامیدکننده اقتصاد کره‌جنوبی بکند. صادرات کره‌جنوبی در سه ماهه چهارم سال گذشته ۲.۲ درصد سقوط کرد و به بزرگترین نگرانی اقتصادی این کشور تبدیل شد. این درحالی اتفاق می‌افتد که اقتصاد چین، که بزرگترین بازار اقتصاد صادرات‌محور کره‌جنوبی است، در حال کند شدن است‌

اما رشد اقتصادی کره‌جنوبی برای کل سال ۲۰۱۸ گویای افزایش تنش‌های وارد بر اقتصاد این کشور بود. رشد اقتصادی کره‌جنوبی در سال ۲۰۱۸ برابر با ۲.۷ درصد بود، که کندترین رشد اقتصادی این کشور در ۶ سال گذشته است، اما دقیقا مطابق مقداری است که قبلاً توسط بانک مرکزی پیش‌بینی شده بود.

بانک مرکزی کره‌جنوبی اعلام کرد که بدون مشوق‌های مالی دولت، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیایی، در سه ماهه چهارم آب می‌رفت. اما تاثیر مثبت مشوق‌های مالی هم با افت میزان صادرات خنثی شد.