ونزوئلا روابط دیپلماتیک خود را با آمریکا قطع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «نیکلاس مادورو» از قطع روابط دیپلماتیک کشورش با آمریکا خبر داد.

ساعاتی پس از به رسمیت شناخته شدن «خوان گوایدو» رئیس کنگره ملی ونزوئلا به عنوان رئیس جمهور این کشور از سوی واشنگتن، دولت مادورو اعلام کرد تمامی دیپلمات های آمریکایی ۷۲ ساعت وقت دارند که از کاراکاس خارج شوند.

وی این سخنان را در جمع شمار زیادی از هواداران خود در پایتخت ونزوئلا ایراد کرد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در پی به رسمیت شناختن رئیس کنگره ملی ونزوئلا به عنوان رئیس جمهور این کشور، از «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور قانونی خواست کناره گیری کند.

وی همچنین دولت ونزوئلا را تهدید کرد در صورتی که از این کار سر باز بزند، آمریکا همه گزینه ها را روی میز دارد.

«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا نیز خواستار کناره گیری مادورو از ریاست جمهوری ونزوئلا و کمک ارتش این کشور به تلاش هایی شد که به ادعای وی برای بازسازی دموکراسی در حال انجام است.