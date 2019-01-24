فلسطین دخالت برخی کشورها در امور ونزوئلا را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه فلسطین با صدور بیانیه ای نگرانی خود را نسبت به حوادث اخیر ونزوئلا ابراز کرد.

در این بیانیه دخالت برخی کشورها در امور داخلی ونزوئلا محکوم شده است. برخی طرف ها به صورت مستقیم تلاش می کنند با حمایت از کودتا علیه نیکلاس مادورو رئیس جمهوری منتخب و قانونی ونزوئلا در این کشور دخالت کنند.

در این بیانیه بر حمایت فلسطین از ونزوئلا و نیکلاس مادورو و اصل احترام به حاکمیت کشورها تاکید شده است.

گفتنی است که ونزوئلا از صبح چهارشنبه، صحنه تحولات سیاسی و اعتراضات ضددولتی بوده است.

روز چهارشنبه دقایقی پس از آنکه رئیس پارلمان ونزوئلا خود را رئیس جمهوری این کشور خواند؛ آمریکا اعلام کرد که وی را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا نیز در پی به رسمیت شناختن رئیس کنگره ملی ونزوئلا به عنوان رئیس جمهوری این کشور، از «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری قانونی خواست کناره گیری کند.

وی همچنین دولت ونزوئلا را تهدید کرد در صورتی که از این کار سر باز بزند، آمریکا همه گزینه ها را روی میز دارد.