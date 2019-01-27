جولیا محبوب ترین زبان برنامه نویسی ۲۰۱۸ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، زبان برنامه نویسی جولیا در سال ۲۰۰۹ توسط محققان دانشگاه ام آی تی ابداع شد و برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ در دسترس عموم قرار کرفت.

این زمان برنامه نویسی منبع باز به سرعت در حال رشد است و در حال تبدیل شدن به یکی از ده زبان برنامه نویسی محبوب دنیاست.

اگر چه جولیا هنوز به اندازه زبان برنامه نویسی همچون Python محبوب نیست، اما فعلا در فهرست ۵۰ زبان برنامه نویسی برتر دنیا جای دارد و صاحب نظران می گویند آینده ای درخشان در انتظار جولیاست.

در سایت Julia Computing شرکتی که توسط چهار خالق زبان برنامه نویسی جولیا تاسیس شده، جولیا زبان برنامه نویسی توصیف شده که از توانمندی های کمی زبان های R و Python، سرعت تولید و به نتیجه رساندن زبان جاوا و قدرت زبان سی پلاس پلاس برای حل مشکلات مربوط به حجم بالای داده و تحلیل آنها برخوردار است.

میزان بارگذاری زبان برنامه نویسی جاوا از ژانویه سال ۲۰۱۹ به بعد ۷۸ درصد رشد کرده و از ۱.۸ میلیون بار به ۳.۲ میلیون بار رسیده است.

از جولیا برای پردازش انبوهی از داده در ابررایانه ها استفاده می شود و به عنوان مثال از آن برای شبیه سازی ۱۸۸ میلیون ستاره و کهکشان در ابررایانه ای به نام کوری استفاده شده است. برای این کار از ۶۵۰ هزار هسته پردازشی ابررایانه مذکور استفاده شده است.

این زبان برنامه نویسی در حوزه هایی همچون تولید خودروهای خودران، مسیریابی انواع وسایل نقلیه، تولید ربات ها، چاپگرهای سه بعدی، ابزار مرتبط با واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، هوش مصنوعی و غیره کاربرد دارد.