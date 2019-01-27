برنامه های ارکستر سمفونیک تا پایان سال/ «پرنده آتشین» به فجر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شهرداد روحانی مدیر هنری و رهبر دائم ارکستر سمفونیک تهران روز یکشنبه هفتم بهمن در حاشیه تمرین ارکستر سمفونیک تهران برای برگزاری تازه ترین کنسرت این مجموعه در روزهای دهم و یازدهم بهمن توضیح داد: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته روزهای دهم و یازدهم بهمن تازه ترین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت برگزار می شود. در این کنسرت قطعات «اورتور کارناوال» اثر آنتونی دورژاک، «سمفونی شماره ۲ (موومان سوم)» اثر سرگئی راخمانینوف، «باروک فلامینگو برای ۴ هارپ» اثر دبورا هانسون، «پیتر و گرگ» اثر سرگئی پروکفیف با روایت ژرژ پطرسی و «دانزون شماره ۲» پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: این برنامه به نوعی آغازگر کنسرت های زمستانی ارکستر سمفونیک تهران است که تعدادی از قطعات انتخاب شده برای اولین بار است که پیش روی علاقه مندان موسیقی کلاسیک قرار می گیرد. ما تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا این قطعات به بهترین شکل ممکن برای دوستداران موسیقی اجرا شود و آنها با کنسرتی روبه رو شوند که شنیدن آثارش برای‌شان تازگی داشته باشد. البته این موضوع یکی از سیاست های اصلی مجموعه ارکستر سمفونیک است که بتوانیم در پی آن آثار جدیدی را نیز در کنار آثار معروف اجرا کنیم. از سوی دیگر بسیار خوشحالیم که طی ماه های اخیر برنامه ریزی ما به شکلی بوده که مخاطبان جوان نیز به تماشاگران کنسرت های ما اضافه شدند که این موضوع یکی از اتفاقات جالب توجهی است که می تواند برای ما بسیار ارزشمند باشد. به جرات می توانم بگویم وقتی در سالن حضور دارم شاهد این هستم که بیش از ۷۰ درصد جمعیت سالن جوان ها هستند و این یعنی یک اتفاق خوب برای آینده ارکسترها که امیدوارم استمرار پیدا کند.

رهبر ارکستر سمفونیک تهران درباره ویژگی های کنسرت پیش رو بیان کرد: ما در این کنسرت تصمیم گرفتیم از چهار نوازنده ساز هارپ استفاده کنیم که میانگین سنی این هنرمندان بین ۱۱ تا ۱۵ سال است. به هر حال من بر این باورم که باید در چنین رویدادهایی به نوازندگان مستعد و جوان موسیقی این امکان را فراهم کرد که بتوانند محلی برای عرضه هنر خود داشته باشند. علاوه بر اینها به دلیل همین شرایطی که به آن اشاره کردم ما شرایط برگزاری کنسرت جدید را به گونه ای طراحی کردیم که بار دیگر اثر «پیتر و گرگ» نیز دوباره برای مخاطبان جوان اجرا شود اما تفاوت اجرای این قطعه با اجراهای قبل در این است که افتخار حضور ژرژ پطرسی از دوبلورهای پیشکسوت کشورمان را به عنوان راوی داریم. البته ما پیش از برگزاری اجرای زنده این قطعه آلبومی را هم چندی پیش با حضور آقای پطرسی در تالار وحدت ضبط کردیم که به زودی در اختیار مخاطبان قرار می گیرد. البته ما چند اثر صوتی و تصویری ویژه هم داریم که همزمان با برگزاری کنسرت های ما در سالن انتظار تالار وحدت به مخاطبان عرضه می شود و امیدوارم طی ماه های آینده فضا در شرایطی قرار گیرد که بتوانیم این آثار را در بازار موسیقی نیز ارائه کنیم.

روحانی در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع برگزاری آزمون نوازندگی ارکسترها و حاشیه هایی که طی روزهای اخیر درباره نحوه برگزاری آزمون در رسانه ها منتشر شده تصریح کرد: اکنون در شرایطی قرار دارم که فقط مایلم درباره ارکستر سمفونیک صحبت کنم زیرا ماجرای ارکستر ملی به هیچ عنوان به بنده ارتباطی پیدا نمی کند. البته که در صورت پاسخگویی به موارد تخصصی تر درباره آزمون نوازندگی اخیر حاضرم به هر سؤالی در روزهای آینده پاسخ بدهم اما در اینجا و به جهت اینکه مایل نیستم صحبت های حاشیه ای فضای رسانه ای کنسرت پیش رو را تحت تاثیر قرار دهد به ذکر این نکته اکتفا می کنم که آزمون نوازندگی ارکسترها مانند همه جای دنیا که نوازنده در پشت پرده قرار می گیرد و داور بدون شناسایی وی به ارزیابی او می پردازد، توسط یک هیات ژوری انجام شد و پس از آن تعدادی از هنرمندان برای حضور در ترکیب جدید ارکستر انتخاب شدند. البته کسانی که به این مجموعه اضافه شدند تا پایان سال به صورت آزمایشی در کنار ما حضور دارند و پس از ارزیابی نهایی درباره نحوه انعقاد قرارداد آنها با مجموعه بنیاد رودکی تصمیم گیری نهایی انجام می شود.

وی در بخش پایانی صحبت های خود به اجرای ارکستر سمفونیک تهران در جشنواره موسیقی فجر و اجرای پایان سال این مجموعه نیز اشاره کرد و گفت: ما پس از برگزاری کنسرت روزهای ۱۰ و ۱۱ بهمن ماه در ایام برگزاری جشنواره موسیقی فجر نیز برنامه ای را اجرا می کنیم که طی آن قطعاتی از شاهین فرهت با سولیست ویولن امین غفاری و قطعاتی از یک پوئم سمفونیم اثر رضا کهریزی در بخش اول و در بخش دوم نیز قطعه «پرنده آتشین» برای مخاطبان اجرا می شود. ما بعد از برگزاری کنسرت جشنواره موسیقی فجر نیز سمفونی ۹ بتهون را نیز اجرا می کنیم که به اعتقاد من اجرای متفاوتی خواهد بود.