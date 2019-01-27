هفته سرود و نمایش در مدارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه هفته سرود و نمایش در مدارس همزمان با چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی به شرح زیر است: «سرود و نمایش دو هنر زیبا و شادی بخشاند. وقتی سرود میخوانیم یا نمایش بازی میکنیم، بهراستی به تمرین زندگی میپردازیم، امید و شادی واقعی را تجربه می کنیم، دوستان خوب و صمیمی مییابیم، خود را باور می کنیم و برای ورود به فردایی بهتر آماده میشویم.
اگر سرود و نمایش بخش مهم برنامه مدرسه باشند و این دو هنر دوست داشتنی و هیجانانگیز با یادگیری پیوند یابند، شاید بهتر بیاموزیم و بیشتر لذت ببریم.
ما دانشآموزان، خود را عضو همیشگی گروههای سرود و نمایش میدانیم و برای شادی و نشاط روحیه خود، در برنامههای هفته سرود و نمایش شرکت میکنیم و میکوشیم مدرسهای با نشاطتر از گذشته داشته باشیم.»
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