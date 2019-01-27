  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۵۳

همزمان با چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی؛

هفته سرود و نمایش در مدارس برگزار می شود

هفته سرود و نمایش در مدارس برگزار می شود

بیانیه برگزاری هفته سرود و نمایش در مدارس همزمان با چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی از سوی معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه هفته سرود و نمایش در مدارس همزمان با چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی به شرح زیر است: «سرود و نمایش دو هنر زیبا و شادی بخش‌اند. وقتی سرود می‌خوانیم یا نمایش بازی می‌کنیم، به‌راستی به تمرین زندگی می‌پردازیم، امید و شادی واقعی را تجربه می کنیم، دوستان خوب و صمیمی می‌یابیم، خود را باور می کنیم و برای ورود به فردایی بهتر آماده می‌شویم.

اگر سرود و نمایش بخش مهم برنامه مدرسه باشند و این دو هنر دوست داشتنی و هیجان‌انگیز با یادگیری پیوند یابند، شاید بهتر بیاموزیم و بیشتر لذت ببریم.

ما دانش‌آموزان، خود را عضو همیشگی گروه‌های سرود و نمایش می‌دانیم و برای شادی و نشاط روحیه خود، در برنامه‌های هفته سرود و نمایش شرکت می‌کنیم و می‌کوشیم مدرسه‌ای با نشاط‌تر از گذشته داشته باشیم.»

کد مطلب 4525127

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها