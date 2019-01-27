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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۲۷

رقابت های مچ اندازی قهرمانی باشگاه های خراسان شمالی برگزار می شود

رقابت های مچ اندازی قهرمانی باشگاه های خراسان شمالی برگزار می شود

بجنورد- نایب رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام خراسان شمالی از برگزاری رقابت های مچ اندازی قهرمانی باشگاه های این استان خبر داد.

مهدیه بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه های خراسان شمالی در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان و در بخش بانوان از ۱۲ بهمن ماه امسال به میزبانی بجنورد برگزار خواهد شد  .

بهادری با بیان اینکه این رقابت ها در سالن ورزشی پارک آفرینش بجنورد برگزار می شود، افزود: چهارمین دوره رقابت های مچ اندازی قهرمانی باشگاه های خراسان شمالی در رده سنی جوانان در اوزان ۷۰ -، ۸۰-، ۸۰+، برای متولدین ۱۳۸۰ به بالا و در رده سنی بزرگسالان در اوزان ۵۵-، ۶۰-، ۶۵-، ۷۰ -، ۷۵ -، ۸۰+  پیگیری خواهد شد که هزینه ورودی برای بانوان رایگان است.

وی با اشاره به دیگر شرایط برگزاری این رقابت ها، گفت: کنگره و وزن کشی این مسابقات از ساعت ۸ صبح روز آغاز مسابقه پیگیری می شود که ورزشکاران با ۵۰۰ گرم آوانس جواز حضور در این مسابقات را دریافت خواهند کرد .

وی مطرح کرد: دهمین دوره مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه های خراسان شمالی در بخش آقایان به میزبانی بجنورد از ۱۹ بهمن ماه پیگیری می شود که این رقابت ها نیز در رده های سنی امید و بزرگسالان و مستر یک برگزار می شود .

کد مطلب 4525486

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