تاکنون تخلفی جدی در روند انتخابات گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان شامگاه جمعه (۲۱ اردیبهشت ماه) در جریان برگزاری مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در برنامه‌ای تلویزیونی به ارائه توضیحاتی درباره فرآیند شمارش آرا پرداخت و گفت: طبیعتاً بعد از اتمام رأی گیری موضوع آغاز شمارش آرا را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در حوزه‌هایی که به صورت دستی انتخابات برگزار شد، روال شمارش آرا به صورت سابق برگزار می‌شود و نسبت به حوزه‌هایی که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، باز هم بعد از اتمام رأی گیری آغاز این فرآیند را خواهیم داشت.

وی افزود: سیستم احراز هویت به صورت برخط متصل است، اما صندوق اخذ رأی بر اساس هماهنگی‌هایی که شده است، به صورت آفلاین است و بعداز اتمام رأی گیری شمارش آرا را خواهیم داشت و لذا هیچ فردی پیش از اتمام رأی گیری اطلاع ندارد که در صندوق آفلاین چه می‌گذرد.

طحان نظیف تاکید کرد: این اطمینان را به مردم شریف می‌دهم که مانند شیوه دستی، بعداز اتمام رأی گیری آغاز فرآیند شمارش آرا را داریم و الان کسی اطلاعی از آنچه در صندوق رأی است، ندارد. بعد از شمارش آرا، مجری انتخابات یعنی وزارت کشور نتایج را مثل ادوار گذشته اعلام خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: از صبح تاکنون تخلفی جدی گزارش نشده است. قانون یک مدت یک هفته‌ای را برای مردم و داوطلبان پیش‌بینی کرده که چنانچه شکایاتی دارند و اسناد و مدارکی دارند به شورای نگهبان منتقل کنند.

وی بیان کرد: داوطلبان می‌توانند از طریق سامانه داوطلب و عموم مردم نیز از طریق سامانه مردم ناظر موارد را به ما منعکس کنند. بعد از اتمام این مهلت بررسی‌های لازم را انجام خواهیم داد و با لحاظ این بررسی‌ها، صحت انتخابات را در حوزه‌های انتخابیه اعلام خواهیم کرد و ان‌شاءالله در اوایل خرداد این اعلام انجام می‌شود.

طحان نظیف بیان کرد: از مردم تشکر می‌کنم که زمان سنجی دارند و انتخاب خود را پای صندوق‌های اخذ رأی انجام می‌دهند و از انتخاب و تعیین سرنوشت خود استفاده می‌کنند.

وی گفت: مردم امروز کار ناتمام مرحله قبل را به اتمام رساندند و تا زمانی که اعلام می‌شود، فرصت است و عوامل اجرایی و نظارتی هم موظف هستند آرای تک تک افراد را اخذ کنند.

وی تصریح کرد: شورای نگهبان و سامانه‌هایی که معرفی کردیم، در خدمت مردم است تا اگر نکاتی دارند اعلام کنند. این اطمینان را به مردم خواهیم داد که از آرای آنان مراقبت کنیم و نتیجه را بر اساس آنچه مورد نظر و اراده و همت مردم است، پاسداری کنیم.