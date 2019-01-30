تلاش برای تخصیص بودجه به توانمندسازی زنان آسیب دیده

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات انجام شده برای دختران بازمانده از تحصیل گفت: معاونت زنان و خانواده تاکنون برای حمایت و توانمندسازی دختران بازمانده از تحصیل اقدامات متعددی را انجام داده‌ است.

ابتکار افزود: یکی از این اقدامات تفاهم نامه هایی است که تاکنون با آموزش و پرورش برای تسهیل تحصیل در نقاط مختلف کشور امضا کرده ایم، است.

وی با بیان اینکه در برخی مناطق محروم کشور ازجمله سیستان و بلوچستان نیز اقدام کرده ایم، عنوان کرد: با همکاری بخش غیردولتی مرکزی آموزشی را در شیرآباد سیستان و بلوچستان راه اندازی شده و این قشر از دختران کشور امکان ادامه تحصیل را خواهند داشت.

وی ادامه داد: در ایرانشهر سیستان و بلوچستان نیز واحدهایی مختص آموزش و پرورش دختران بازمانده از تحصیل را تاسیس شده است.

ابتکار با اشاره به جدیدترین طرح همکاری میان معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور و آموزش و پرورش برای کمک به دختران بازمانده از تحصیل تصریح کرد: امسال نیز با آموزش و پرورش طرح خاصی را برای کودکان بازمانده از تحصیل امضا کرده‌ایم. هدف از این طرح شناسایی بانک دخترانی که از تحصیل بازمانده یا ترک تحصیل کرده اند، است.

وی اظهار امیدواری کرد: امیدواریم با همکاری آموزش و پرورش موفق به شناسایی کامل این دختران شده و بتوانیم به آن ها کمک کنیم.

ابتکار در خصوص تعیین بودجه برای این قشر از دختران در بودجه ۹۸ عنوان کرد: تلاش کردیم که در بودجه ۹۸ برای حمایت از دختران بازمانده از ادامه تحصیل، مبلغی را اختصاص دهیم و امیدواریم این امر عملی شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین تصریح کرد: به علاوه تلاش کرده ایم تا برای توانمندسازی زنان آسیب دیده نیز در بودجه ۹۸ مبلغی اختصاص داده شود. پیش‌بینی‌هایی نیز در بودجه انجام شده اما جزئیات آن هنوز مشخص نیست اما امیدواریم بتوانیم آن را به نتیجه رسانیم.