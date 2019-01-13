تقسیم کار ملی در حوزه کودکان بازمانده از تحصیل

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در هشتمین جلسه شورای هماهنگی بهبود و ارتقای شاخص های آموزشیو پرورش مناطق محروم و کمتر توسعه یافته که صبح امروز در وزارت رفاه برگزار شد گفت: هدف اصلی این شورا ارتقاء شاخص ها بود هرچند این روند قابل نقد است.

وی افزود: باید در جهت رفع موانع شناسایی شده، با سرعت بیشتری اقدام کنیم و در جهت بازگشت به تحصیل کودکان بازمانده اقدام کنیم.

بطحایی با اشاره به اینکه شورای هماهنگی از معدود جلساتی است که دستگاه های ذیربط در راستیا رفع مشکلات اقدام می کنند و این دستگاه ها تلاش می کنند مشکلات را برطرف کنند، تأکید کرد: از بعد کمی، شاخص های قابل دفاعی از حیث برقراری عدالت داریم اما همچنان مناطق کمتر توسعه یافته با مشکلاتی مواجه هستند.

وی یادآور شد: در نشست گذشته چهار استان مورد هدف گزارش هایی ارائه دادند و در سازمان برنامه و بودجه نکات خوبی مطرح شد که امروز اقداماتی که در این صورت انجام شده است را می شنویم.

بطحایی با اشاره به اینکه تقسیم کار ملی در مورد کودکان بازمانده از تحصیل انجام شده است، خاطرنشان کرد: امروز تفاهم نامه ای امضاء می شود و نقشه راه برای ادامه مسیر مشخص خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: بخش کمتری از دلایل کودکان بازمانده از تحصیل، فقر است و در استانی مانند سیستان مشاهده شده که فضای آموزشی لازم برای تحصیل کودکان وجود ندارد که باید در این خصوص نیز با همکاری دستگاه ها اقدامات لازم انجام شود.

بطحایی در پایان گفت: مشکل آب آشامیدنی مدارس نیاز به امکان سنجی و بررسی دارد بطوریکه باید مدارس دچار مشکل، شناسایی شوند تا ببینیم چطور می‌توانیم آن را رفع کنیم.

وی همچنین در مورد سرویس های بهداشتی مدارس نیز گفت: سرویس‌های بهداشتی معضل جدی مدارس ماست و مدارسی داریم که اصلا سرویس بهداشتی ندارند که باعث بروز بیماری‌های جسمانی می‌شود.