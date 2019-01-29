تأسیس بانک مشترک ایرانی و سوری در دمشق/ آغاز روابط کارگزاری بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی با انتشار پیامی در فضای مجازی، درباره روابط بانکی بین ایران و سوریه و آخرین توافقات صورت گرفته در این خصوص گفت: امروز ۹ بهمن ۱۳۹۷ و در چارچوب توافقات دو کشور ایران و سوریه در دمشق برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور، توافق‌نامه برقراری‌ و توسعه روابط بانکی دو کشور به امضا رسید.

بر اساس تفاهم با رئیس بانک مرکزی سوریه، روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور، برقرار و مجوز تأسیس بانک مشترک ایرانی و سوری در دمشق صادر می‌شود و بانک‌های مرکزی دو کشور با افتتاح حساب، مبادلات بر مبنای پول ملی دو کشور را آغاز و امکان استفاده از کارت‌های بانکی دو کشور فراهم می‌شود.

بر اساس توافقات انجام گرفته در جریان سفر هیئت ایرانی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور کشورمان، رهبری سوریه بر تصمیم کشورش برای توسعه کامل روابط اقتصادی با ایران، تأکید و اعلام کرد: برای فعالیت شرکت‌های ایرانی در این کشور اولویت ویژه قائل هستند.