دهیاران گلستان روزمرگی را کنار بگذارند/ تحول در تولید و اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ا... سیدکاظم نورمفیدی عصر سه شنبه در همایش دهیاران گلستان اظهار کرد: دشمن با توطئه های خود به دنبال ایجاد تفرقه افکنی بین اقوام و مذاهب مختلف است.

وی از وحدت بین اقوام در گلستان به عنوان امتیاز بزرگ یاد کرد و افزود: دهیاران باید از این امتیاز استفاده و وحدت را به بهترین شکل حفظ کنند.

امام جمعه گرگان خطاب به دهیاران استان تاکید کرد: دهیاران باید روزمرگی را کنار بگذارند و با تغییرات مناسب در روستاهای گلستان در تولید و اشتغال تحول ایجاد کنند.

وی با تاکید بر این که تثبیت و ارتقاء جایگاه شوراها و دهیاران به خود شما باز می گردد، ادامه داد: در گذشته روستاها منبع تولید بودند و امروز این جایگاه تغییر یافته و مصرف گرا شده اند.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان متذکر شد: شما دهیاران باید این امتیاز منبع تولید بودن را به روستاها برگردانید و اگر این اتفاق بیفتد تحول بزرگی در استان ایجاد می شود.

امام جمعه گرگان تاکید کرد: وحدت اقوام و مذاهب در گلستان شما را در جایگاه ویژه ای قرار داده و شما باید از این جایگاه به عنوان فرصتی برای خدمت به خلق بهره ببرید.