دولت برای تصویب «پالرمو» جنگ روانی به راه انداخته است

قاسم جاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تلاش دولت برای تصویب کنوانسیون‌های FATF و CFT، گفت: حامیان دولت به گونه‌ ای جنگ روانی برای تصویب این کنوانسیون‌ها طراحی کردند که اگر این لوایح به تصویب نرسد مشکلات اقتصادی تشدید خواهد شد.

وی افزود: دولت و حامیان آن جنگ روانی مشابه «برجام» برای تصویب کنوانسیون های FATF و CFT راه انداخته اند، در مجلس حامیان دولت به گونه ای القا می کردند که در صورت عدم تصویب این لوایح مقصر ادامه مشکلات اقتصادی مردم، مجلس خواهد بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: حامیان دولت جنگ روانی در مجلس برای تصویب این لوایح به راه انداختند تا مجلس را تحت فشار قرار دهند و بالاخره این لوایح در مجلس تصویب شد؛ پس از ارسال این لوایح به مجمع هم جنگ روانی علیه مجمع به راه انداخته‌ اند تا مجمع را مجبور به تصویب این لوایح کنند.

جاسمی با بیان اینکه شورای نگهبان و مجمع تشخیص بر اساس عقلانیت و منافع ملی در مورد این لوایح تصمیم گیری خواهد کرد، اظهارداشت: در مجلس اکثریت در مورد این لوایح تصمیم گرفت و نمایندگان انقلابی در اقلیت قرار گرفتند.

وی گفت: دشمنان ما در قبال این دو لایحه به دنبال منافع خود هستند و می خواهند عرصه را بر جمهوری اسلامی تنگ تر کنند.