جشنواره تجسمی فجر بدون وزیر ارشاد کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه یازدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر امروز چهارشنبه ۱۰ بهمن با بیش از ۴۵ دقیقه تأخیر در تالار ایران فرهنگستان هنر آغاز شد.

نکته قابل توجه در این مراسم حضور نداشتن سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که پیش از این اعلام شده بود در مراسم حضور خواهد داشت.

مجتبی حسینی معاون هنری وزیر ارشاد و جمعی از مدیران و هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی از حاضران در این مراسم بودند.

در ابتدای این مراسم ابراهیم حقیقی دبیر یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی اظهار کرد: چند ماه پر کار را پشت سر گذاشتیم و باعث خوشحالی است که هنرمندان رشته های مختلف دست یاری را که به سوی شان دراز کردیم، گرفتند و پذیرفتند. این جشنواره پیچیدگی های خود را دارد و امسال به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب، تنها به برگزاری نمایشگاه های ۱۰ رشته حاضر در جشنواره بسنده نکردیم.

وی ادامه داد: دوست داشتیم ظرفیت حضور جوانان در جشنواره یازدهم را به ویژه هنرمندان شهرستان افزایش دهیم. بر خلاف جشنواره فیلم، هنرمندان حرفه ای در جشنواره هنرهای تجسمی شرکت نمی کنند.

حقیقی در ادامه سخنان خود بخش های مختلف جشنواره یازدهم را نام برد و اعلام کرد: امسال ۵ هزار و ۷۶۱ هنرمند با بیش از ۱۳ هزار اثر در جشنواره شرکت کردند که از این میان، ۳ هزار و ۵۰۵ هنرمند از شهرستان شرکت کرده اند.

دبیر یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در پایان سخنان خود تأکید کرد: هنرهای تجسمی در ایران جوان است. ما باید با جهان همسو باشیم و قدم برداریم و در عین حال هویت مان را حفظ کنیم. قصد ما در این جشنواره این بود که با روایت بومی و ملی و حفظ هویت مان، جهانی هم باشیم.

در ادامه هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد اعلام کرد که وزیر ارشاد در مراسم اختتامیه جشنواره حضور خواهد داشت.

وی در ادامه یادداشتی را که بیشتر شبیه یک دلنوشته بود قرائت کرد.

در پایان نمایشگاه بخش مسابقه «طوبای زرین» با حضور معاون هنری وزیر افتتاح شد.