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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۲۲:۴۴

هم‌زمان با دهه فجر؛

۱۲۲۶ پروژه با اعتبار ۸۸۰ میلیارد تومان افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود

۱۲۲۶ پروژه با اعتبار ۸۸۰ میلیارد تومان افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود

خرم‌آباد- استاندار لرستان از افتتاح و یا کلنگ‌زنی یک هزار و ۲۲۶ پروژه با اعتبار ۸۸۰ میلیارد تومان در دهه فجر امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه چهارشنبه با اشاره به کلنگ زنی و افتتاح پروژه های مختلف همزمان با ایام دهه فجر اظهار داشت: بیشتر این پروژه ها زیرساختی و شامل آب، برق، راه، کشاورزی، نوسازی مدارس و ... می شود و  یکسری پروژه ها نیز اقتصادی هستند که با حمایت بخش خصوصی اجرایی می شوند.

وی با بیان اینکه در مجموع در دهه فجر یک هزار و ۲۲۶ پروژه را با حجم اعتبار و سرمایه گذاری ۸۸۰ میلیارد تومان افتتاح و یا کلنگ زنی می کنیم، تصریح کرد: پروژه های حوزه عمرانی شامل یک هزار و ۴۰ پروژه با اعتبار ۶۶۰ میلیارد تومان است.

استاندار لرستان افزود: یک هزار و ۹ پروژه عمرانی با اعتبار ۵۱۳ میلیارد افتتاح و ۳۱ پروژه با اعتبار ۱۵۲ میلیارد کلنگ زنی می شود.

خادمی با تاکید بر اینکه از ابتدای حضور در لرستان اعلام کردیم که بیش از اینکه به دنبال این باشیم پروژه ای را کلنگ زنی کنیم، ترجیح می دهیم بیشتر پروژه ها را به بهره برداری برسانیم، یادآور شد: این الگو در پروژه های دهه فجر رعایت شده است.

وی که در گفت و گوی خبری صحبت می کرد، با اشاره به اینکه در حوزه اقتصادی نیز ۱۸۷ پروژه افتتاح و کلنگ زنی می شود، خاطرنشان کرد: ۱۸۴ طرح اقتصادی با اعتبار ۲۰۰ میلیارد بهره برداری و ۳ طرح با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان کلنگ زنی می شود.

کد مطلب 4529134

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