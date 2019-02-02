درج قیمت روی تمامی محصولات تولیدی الزامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص معاف کردن تولید کنندگان برخی کالاها از درج قیمت روی محصول تولیدی و انحصار تکلیف الزامی به خرده فروشان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با اعلام این که براساس ماده ۵ قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ «کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.» حکم مقرر در بخشنامه‌های شماره ۱۱۹۳۵۹/۶۰ مورخ ۹۶/۵/۲۷ و شماره ۱۲۴۰۰۳/۶۰ مورخ ۹۶/۶/۰۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت، که تولیدکنندگان محصولات مندرج در بخشنامه‌ها از جمله صنایع بیسکوئیت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی و محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل را از درج قیمت معاف نموده، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و با اکثریت آراء، رای به ابطال آن داد.

به این ترتیب از این پس کلیه تولیدکنندگان موظفند قیمت محصولات تولیدی خود را روی کالای تولید شده درج کنند.